  Никитин о Казанском марафоне: «В прошлом году было гораздо спокойнее, меньше внимания. Сейчас же ощущался ажиотаж, меня начали дергать еще до старта»
Никитин о Казанском марафоне: «В прошлом году было гораздо спокойнее, меньше внимания. Сейчас же ощущался ажиотаж, меня начали дергать еще до старта»

Рекордсмен России в марафоне Владимир Никитин поделился впечатлениями от забега в Казани.

Никитин выиграл Казанский марафон, установив новый рекорд страны (2:08.09). Предыдущий рекорд принадлежал Дмитрию Неделину (2:08.54) и был установлен 26 апреля в Дюссельдорфе.

– Ты только что полчаса фоткался. Мне даже после половинки хочется присесть, а тебе после марафона стоять и уделять всем внимание – норм?

– Да очень тяжело. Учитывая, что я шел не пешком.

Да и вообще, если сравнивать с прошлым годом, тогда все было гораздо спокойнее, меньше внимания. Сейчас же ощущался ажиотаж, меня начали дергать еще сильно до старта. Уже был немного выхолощен.

– Но разложился роскошно. До 35 км был риск, что не уложишься в рекорд, а на последней пятерке выдал турбо – темп по 2.56 на км.

– А я же чувствовал. Если бы мне было плохо, не стал набегать.

Я держался на тоненького, на 2:08.40. И за счет последних 5-7 км раскрутил. Понимал, что нужно выходить из 3 мин/км. Это надо было сделать.

– Если бы не было рекорда – трагедия?

– Я был бы расстроен. Вся подготовка шла к этому. Но, даже если бы не побил, это не было бы критично. Рекорды не бьются быстро. Посмотри на Дмитрия Неделина – он сделал это с четвертого или пятого раза. Лишнее подтверждение того, что если хочешь рекорд – надо трудиться. Так что за Диму я очень рад. Наконец, получилось преодолеть те рубежи, которые он планировал. Прекрасно понимаю, чего ему это стоило. Желаю Диме только добра, здоровья и успехов в дальнейшем. У него есть все ресурсы, чтобы бежать еще быстрее, – сказал Никитин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
