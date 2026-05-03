Исполнительный директор ВФЛА: «То, что рекорды начали падать один за другим – результат системной работы последнего времени»

В ВФЛА считают падение рекордов России результатом системной работы.

Исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА ) Борис Ярышевский высказался о новом рекорде страны в марафоне.

Сегодня Владимир Никитин выиграл Казанский марафон и установил новый рекорд России – 2:08.09. Предыдущий рекорд принадлежал Дмитрию Неделину (2:08.54) и был установлен 26 апреля в Дюссельдорфе.

«То, что рекорды, державшиеся несколько десятилетий, начали падать один за другим, – закономерный результат системной работы последнего времени: развития инфраструктуры, поддержки спортсменов, организации крупных стартов внутри России. Легкая атлетика в России выходит на новый уровень, а турниры в стране становятся все более конкурентными», – сказал Ярышевский.