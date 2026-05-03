Исполнительный директор ВФЛА: «То, что рекорды начали падать один за другим – результат системной работы последнего времени»

Исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Борис Ярышевский высказался о новом рекорде страны в марафоне.

Сегодня Владимир Никитин выиграл Казанский марафон и установил новый рекорд России – 2:08.09. Предыдущий рекорд принадлежал Дмитрию Неделину (2:08.54) и был установлен 26 апреля в Дюссельдорфе.

«То, что рекорды, державшиеся несколько десятилетий, начали падать один за другим, – закономерный результат системной работы последнего времени: развития инфраструктуры, поддержки спортсменов, организации крупных стартов внутри России. Легкая атлетика в России выходит на новый уровень, а турниры в стране становятся все более конкурентными», – сказал Ярышевский.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Понятно, что популисты сейчас начнут приписывать заслуги себе и примазываться к рекордам. Но в чем причина на самом деле, есть мнения, коллеги? Больно кучно пошли рекорды и в РФ, и в мире. Что это? Фарма, обувь, всё вместе? Может кто-то читал об этом
обувь
Ну в марафонах здесь рекорды закономерны и спортсмены не из молодых, чтобы говорить о результатах проделанной работы федерацией, это тоже самое если вдруг Соколова или Конева опять начнут летать и установят личные рекорды в этом году, вряд ли это случится из-за федерации, все будет от опыта, умений и формы спортсменок. Может быть федерация и должна гордиться собой, но пока там где рекорды устанавливаются это не самые сильные виды в России, на мировом уровне они смотрятся слабо. Но вообще все не так плохо как было еще лет 5 назад, соревнования проводятся, спортсмены выступают, деньги им платят. Но бывают и факапы у федерации, например, как проведение ЧР в Южно-Сахалинске, куда не все топы добрались из-за места проведения
