Никитин о том, что не все ведущие российские бегуны приняли участие в Казанском марафоне: «Ребята себе, видимо, цену набивают»

Рекордсмен России в марафоне Никитин: хотелось бы пробежать вместе с Неделиным.

Российский легкоатлет Владимир Никитин ответил на вопрос, сможет ли Дмитрий Неделин пробежать марафон быстрее него.

Сегодня Никитин выиграл Казанский марафон и установил новый рекорд России – 2:08.09. Предыдущий рекорд принадлежал Неделину (2:08.54) и был установлен 26 апреля в Дюссельдорфе.

«Рекорд [Неделина] еще не ратифицировали, рекорд пока стоит у Алексея Соколова (2:09.07), я думаю, что Дмитрий может бежать быстро, у него есть все ресурсы для этого.

Я Диме только желаю добра и успехов в дальнейшей подготовке, конечно, хотелось бы с ним сегодня здесь пробежать вместе. Я думаю, если бы еще и Ринас Ахмадеев подключился, то у нас было бы достойное соперничество. Это еще больше бы заинтересовало публику и любителей», – сказал Никитин.

Также он высказался о том, что не все ведущие российские бегуны вышли на старт Казанского марафона.

«На все это [организацию марафонских забегов в России] есть у нас ресурсы, ребята есть. Но, видимо, организаторы не всем условия могли предоставить. Или просто уже ребята зажрались, так скажем.

Пока есть вот такие старты, в России можно больше денег заработать, чем сейчас за границей. Такое вот мое мнение. Но ребята себе, видимо, цену набивают. Не в обиду я это говорю, правда», – добавил Никитин.