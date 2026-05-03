Никитин о рекорде России в марафоне: «Завершил гонку с улыбкой и хорошим настроением. Я самый счастливый сегодня»

Российский легкоатлет Владимир Никитин прокомментировал победу на Казанском марафоне.

Никитин установил новый рекорд России – 2:08.09. Предыдущий рекорд принадлежал Дмитрию Неделину (2:08.54) и был установлен 26 апреля в Дюссельдорфе.

«Во-первых, хочу сказать большое спасибо организаторам и моей команде – команде Никитина. Сегодня они поработали от сердца, по максимуму. Спасибо моей супруге, моей дочке, всем, кто был со мной и болел за меня. Дочка во время подготовки всегда поднимала мне настроение своей улыбкой.

Трасса была непростая: местами был ветер, были неудобные повороты, но все это некритично. Сегодня случилось все, чего я боялся за всю подготовку, но марафонцы меня поймут. При этом я завершил гонку с улыбкой и хорошим настроением. Я порадовал тренера, порадовал команду – я самый счастливый сегодня.

О рекорде по ходу дистанции я не думал. Я знал свой график и понимал, что бегу по нужному времени, а на последних пяти километрах смог добавить и увеличить преимущество.

Соперники были достойные, первую половину помогали, но на марафоне любые рывки и дергания могут быть критичны на финише. Такие гонки сейчас очень нужны в России: у нас есть сильные ребята и есть ресурс, чтобы делать быстрые и интересные старты», – сказал Никитин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
Рекорд Неделина держался неделю)
На самом деле это очень крутое достижение для белого парня выросшего в наших широтах. Хорошо, что они с Неделиным сейчас на одном уровне и могут подстегивать друг друга
Только второй марафон и сразу рекорд. Думаю через пару-тройку лет вполне может из 2.07 выбежать. Главное без травм и жизненных потрясений. Удачи Владимиру и его команде.
Красавчик!
Согласен с тем, что рекорд России должен ставиться в России, что, однако, не умаляет достижения Неделина, оба крутые.
Завтра не будет какого-нибудь марафона?
Летели недели...
В этой новости прекрасно всё.
Молодец!
давно не слежу за этой движухой, но здорово, что есть какая-то жизнь. помню, во времена дурачка Ядгарова каждую неделю были какие-то набросы и провокации, а реальных результатов нема. Неделин в прошлом году тоже вроде пытался чё-то набрасывать, но ему быстро фитилёк прикрутили)
Оба спортсмена молодцы и уверен, что долго этот рекорд не простоит. Ребятам быстрых ног!🙂
