Никитин о рекорде России в марафоне: «Завершил гонку с улыбкой и хорошим настроением. Я самый счастливый сегодня»
Российский легкоатлет Владимир Никитин прокомментировал победу на Казанском марафоне.
Никитин установил новый рекорд России – 2:08.09. Предыдущий рекорд принадлежал Дмитрию Неделину (2:08.54) и был установлен 26 апреля в Дюссельдорфе.
«Во-первых, хочу сказать большое спасибо организаторам и моей команде – команде Никитина. Сегодня они поработали от сердца, по максимуму. Спасибо моей супруге, моей дочке, всем, кто был со мной и болел за меня. Дочка во время подготовки всегда поднимала мне настроение своей улыбкой.
Трасса была непростая: местами был ветер, были неудобные повороты, но все это некритично. Сегодня случилось все, чего я боялся за всю подготовку, но марафонцы меня поймут. При этом я завершил гонку с улыбкой и хорошим настроением. Я порадовал тренера, порадовал команду – я самый счастливый сегодня.
О рекорде по ходу дистанции я не думал. Я знал свой график и понимал, что бегу по нужному времени, а на последних пяти километрах смог добавить и увеличить преимущество.
Соперники были достойные, первую половину помогали, но на марафоне любые рывки и дергания могут быть критичны на финише. Такие гонки сейчас очень нужны в России: у нас есть сильные ребята и есть ресурс, чтобы делать быстрые и интересные старты», – сказал Никитин.
Согласен с тем, что рекорд России должен ставиться в России, что, однако, не умаляет достижения Неделина, оба крутые.