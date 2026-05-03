Никитин о рекорде России в марафоне: «Завершил гонку с улыбкой и хорошим настроением. Я самый счастливый сегодня»

Никитин о рекорде России в марафоне: я самый счастливый сегодня.

Российский легкоатлет Владимир Никитин прокомментировал победу на Казанском марафоне.

Никитин установил новый рекорд России – 2:08.09. Предыдущий рекорд принадлежал Дмитрию Неделину (2:08.54) и был установлен 26 апреля в Дюссельдорфе.

«Во-первых, хочу сказать большое спасибо организаторам и моей команде – команде Никитина. Сегодня они поработали от сердца, по максимуму. Спасибо моей супруге, моей дочке, всем, кто был со мной и болел за меня. Дочка во время подготовки всегда поднимала мне настроение своей улыбкой.

Трасса была непростая: местами был ветер, были неудобные повороты, но все это некритично. Сегодня случилось все, чего я боялся за всю подготовку, но марафонцы меня поймут. При этом я завершил гонку с улыбкой и хорошим настроением. Я порадовал тренера, порадовал команду – я самый счастливый сегодня.

О рекорде по ходу дистанции я не думал. Я знал свой график и понимал, что бегу по нужному времени, а на последних пяти километрах смог добавить и увеличить преимущество.

Соперники были достойные, первую половину помогали, но на марафоне любые рывки и дергания могут быть критичны на финише. Такие гонки сейчас очень нужны в России: у нас есть сильные ребята и есть ресурс, чтобы делать быстрые и интересные старты», – сказал Никитин.