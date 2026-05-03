Рекорд России в марафоне впервые установлен на территории России
Российский бегун Владимир Никитин установил рекорд страны на Казанском марафоне.
● С 1991-го по 1997-й рекорд принадлежал Якову Толстикову, пробежавшему Лондонский марафон за 2:09.17.
● С 1997-го по 2007-й лучшим результатом было время Леонида Швецова, преодолевшего Пражский марафон за 2:09.16.
● С 2007-го по 2026-й рекордом владел Алексей Соколов, показавший в Дублине время 2:09.07.
● 26 апреля 2026-го Дмитрий Неделин установил рекорд на Дюссельдорфском марафоне – 2:08.54.
Никитин пробежал в Казани за 2:08.09.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс’’
Забавно, что рекорд Неделина продержался неделю
Действительно - https://www.sports.ru/athletics/1117157726-marafonskij-rekord-rossii-nedelina-proderzhalsya-nedelyu.html
У меня наверно рекорды получатся только тогда ,когда надо сделать рывок до кухни!
Интересно, для ратификации рекордов России нужны допинг-пробы после финиша? В США многие атлеты лишались рекорда США и даже мира, так как на соревнованиях не было допконтроля, а допинг-офицеры не могли оперативно прибыть к месту старта.
Да, обязательное условие для ратификации
