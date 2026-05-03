Рекорд России в марафоне впервые установлен на территории России

Марафонский рекорд России впервые установлен на территории России.

Российский бегун Владимир Никитин установил рекорд страны на Казанском марафоне.

Впервые в истории российской легкой атлетики рекорд установлен внутри страны.

● С 1991-го по 1997-й рекорд принадлежал Якову Толстикову, пробежавшему Лондонский марафон за 2:09.17.

● С 1997-го по 2007-й лучшим результатом было время Леонида Швецова, преодолевшего Пражский марафон за 2:09.16.

● С 2007-го по 2026-й рекордом владел Алексей Соколов, показавший в Дублине время 2:09.07.

● 26 апреля 2026-го Дмитрий Неделин установил рекорд на Дюссельдорфском марафоне – 2:08.54.

Никитин пробежал в Казани за 2:08.09.