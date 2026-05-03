Марафонский рекорд России Неделина продержался неделю

Рекорд России Неделина продержался неделю.

Российский бегун Владимир Никитин побил рекорд страны в марафоне.

Он пробежал Казанский марафон за 2:08.09.

Предыдущее лучшее достижение принадлежало Дмитрию Неделину (2:08.54) – ровно неделю назад он установил рекорд России на марафоне в Дюссельдорфе.

