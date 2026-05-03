Марафонский рекорд России Неделина продержался неделю
Российский бегун Владимир Никитин побил рекорд страны в марафоне.
Он пробежал Казанский марафон за 2:08.09.
Предыдущее лучшее достижение принадлежало Дмитрию Неделину (2:08.54) – ровно неделю назад он установил рекорд России на марафоне в Дюссельдорфе.
«Когда остался один, было неловко». Дмитрий Неделин – о своем рекордном марафоне
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс''
Разложился аки боженька 👏🏻👏🏻👏🏻