Владимир Никитин установил рекорд России в марафоне
Владимир Никитин побил рекорд России в марафоне.
Никитин пробежал Казанский марафон за 2:08.09.
Предыдущий рекорд принадлежал Дмитрию Неделину (2:08.54) и был установлен 26 апреля в Дюссельдорфе.
До этого рекорд страны держался с 2007-го – тогда Алексей Соколов пробежал в Дублине за 2:09.07.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс’’
это выглядело очень легко для такого рекорда. интересно, какой у него потенциал.
2.06 должен бежать, Владимир настоящий спортсмен, только начинает бежать марафоны
Шикарный бег. Вторая половина просто мощь.
Никитин крут. Долго он шёл к марафонам и, пока что, все круто. Из-за "соперничества" с Неделиным он форсированнее, что ли, показывает результаты. Запас на sub 2.06 виден. Очень чётко, с рассчетом, умно, от головы, а не от сердца бег.
Отлично, заслужил. Жаль, конкурентов не видно на горизонте. Может, Шаров, если только, когда-нибудь.
Ура
Владимир так держать ✊✊✊
Молодец, очень рад за него!
