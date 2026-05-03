Владимир Никитин установил рекорд России в марафоне

Бегун Никитин установил рекорд России в марафоне в Казани.

Владимир Никитин побил рекорд России в марафоне.

Никитин пробежал Казанский марафон за 2:08.09.

Предыдущий рекорд принадлежал Дмитрию Неделину (2:08.54) и был установлен 26 апреля в Дюссельдорфе.

До этого рекорд страны держался с 2007-го – тогда Алексей Соколов пробежал в Дублине за 2:09.07.