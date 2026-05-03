Никитин выиграл Казанский марафон

Владимир Никитин стал победителем Казанского марафона с новым рекордом России (2:08.09,2).
Казанский марафон
42,2 км, мужчины
1. Владимир Никитин – 2:08.09,2
2. Чарльз Кипротич Роно (Кения) – 2:08.58,9
3. Доминик Ньяро Омаре (Кения) – 2:09.22,4
4. Юрий Клопцов – 2:13.03,6
5. Дмитрий Крыслов – 2:13.11,7
6. Алексей Реунков – 2:15.16,6
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Круто🔥на моих глазах 👏👏👏
А где можно полные результаты посмотреть?
