Владимир Никитин о Казанском марафоне: «От меня ждут рекорда. Это немножко напрягает»
Сегодня Никитин может побить рекорд России, который неделю назад установил Дмитрий Неделин (2:08.54).
После 25 км Никитин лидирует с промежуточным результатом 1:16.38.
«Подготовку к этому марафону я начал 12 марта, три недели в Кисловодске на верхней олимпийской базе, а с 1 по 30 апреля – на Иссык-Куле. Весь план тренировочный выполнил. Все строго по плану, строго по цифрам. Мой тренер доволен.
Столько внимания – это, конечно, лишний груз. Так скажем, это какая-то ответственность, потому что от меня ждут рекорда. Это немножко напрягает», – сказал Никитин.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ТАСС
6 комментариев
У него по ходу марафона интервью брали?
Ждёт власть, чтобы на нем пиариться
Лично я ничего не жду, пусть расслабится
48 секунд снял, красава!!!
Никитин, браво!!!!🙌
Даже не задыхался! Красава!!!!
