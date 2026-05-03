Владимир Никитин о Казанском марафоне: «От меня ждут рекорда. Это немножко напрягает»

Бегун Никитин: от меня ждут рекорда России, это напрягает.

Бегун Владимир Никитин признался, что его тяготит внимание перед Казанским марафоном.

Сегодня Никитин может побить рекорд России, который неделю назад установил Дмитрий Неделин (2:08.54).

После 25 км Никитин лидирует с промежуточным результатом 1:16.38.

«Подготовку к этому марафону я начал 12 марта, три недели в Кисловодске на верхней олимпийской базе, а с 1 по 30 апреля – на Иссык-Куле. Весь план тренировочный выполнил. Все строго по плану, строго по цифрам. Мой тренер доволен.

Столько внимания – это, конечно, лишний груз. Так скажем, это какая-то ответственность, потому что от меня ждут рекорда. Это немножко напрягает», – сказал Никитин.