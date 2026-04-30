WADA завершило расследование базы данных московской антидопинговой лаборатории. На ее основе наказали 291 российского спортсмена

WADA завершило расследование базы данных московской антидопинговой лаборатории.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило расследование базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

На основе базы данных LIMS наказали 291 российского спортсмена.

Случаи, связанные с базой LIMS, касались 22 видов спорта. Большинство случаев было расследовано в тяжелой атлетике (107) и легкой атлетике (93).

Президент WADA Витольд Банька назвал расследование на основе базы данных LIMS «самым успешным в истории борьбы с допингом».

Базу данных московской антидопинговой лаборатории передали в WADA в 2019 году. В ней находились сведения о допинг-пробах спортсменов из периода с 2012 по 2015 год.