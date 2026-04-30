  WADA завершило расследование базы данных московской антидопинговой лаборатории. На ее основе наказали 291 российского спортсмена
WADA завершило расследование базы данных московской антидопинговой лаборатории. На ее основе наказали 291 российского спортсмена

WADA завершило расследование базы данных московской антидопинговой лаборатории.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило расследование базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

На основе базы данных LIMS наказали 291 российского спортсмена.

Случаи, связанные с базой LIMS, касались 22 видов спорта. Большинство случаев было расследовано в тяжелой атлетике (107) и легкой атлетике (93).

Президент WADA Витольд Банька назвал расследование на основе базы данных LIMS «самым успешным в истории борьбы с допингом».

Базу данных московской антидопинговой лаборатории передали в WADA в 2019 году. В ней находились сведения о допинг-пробах спортсменов из периода с 2012 по 2015 год.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Там первый номер мирового рейтинга в теннисе принимал анаболические стероиды. Его никак не наказали. Вообще никак. После этого вся мышиная возня WADA выглядит дешёвой клоунадой.
Ответ greencroc78
Есть допинг с правильными паспортами и черепами, а есть с неправильными, РФ это второй вариант. Вы будто вчера родились.
Ответ greencroc78
эттодругооое
А секретную технологию по вскрытию банок покажут, наконец?
Ответ MosesPray
Джентльменам верят на слово.
Ответ MosesPray
Её давно показали, гуглите
7 лет проверяли. Теперь начнут перепроверять, а то наших начали допускать федерации к соревнованиям, непорядок...
Ответ Beton1922
Да и Анфиса Резцова нас покинула, а так интересно рассказывала про «докторские программы» и «витаминки», на которых сидела вся сборная.
Что там по поводу Симоны, Янека, массового отсутствия проб у американских спортсменов?
Ответ Андрей Балабаев
А че с Симоной? У нее законно оформленные ТИ, как и у всяких Большуновых, Легковых и им подобных.
Ответ SophiDemonenok
У неë такая забористая дурь что она без неë даже на соревнования выйти не может. А по количеству ти американцы чемпионы мира с отрывом. Там у каждого второго такие тяжелейшие заболевания как дефицит синдрома внимания или гиперактивность. Ну и как выяснилось огромное количество американских спортсменов вообще не проверяются
Родченкова поймали ?
Он же споил Мутко эритропоэтином, а потом сбежал в США !
Эх целое поколение спортсменов потеряно из-за желания одного человека выслужиться.
Как говорится, и 10 лет не прошло...
Ну и чем теперь заниматься будут?
