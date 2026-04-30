Президент Кении подарил рекордсмену мира в марафоне Саве автомобильные номера с цифрами 01:59:30

Президент Кении подарил рекордсмену Саве автономера с его временем 01:59:30.

Президент Кении Уильям Руто наградил Себастьяна Саве за мировой рекорд в марафоне.

30-летний Саве стал первым легкоатлетом в истории, пробежавшим дистнацию в 42 км менее чем за два часа (01:59:30).

Руто принял Саве в своей резиденции в Найроби и вручил ему чек на 5 миллионов кенийских шиллингов (38,7 тысячи долларов).

Кроме того, Саве получил чек на 3 млн шиллингов (23,2 тысячи долларов) от Министерства образования.

Также глава Кении вручил спортсмену именные автомобильные номера с цифрами 01:59:30. Поскольку у спортсмена уже есть номера на машине, Руто пообещал подарить ему новый автомобиль.

