Президент Кении подарил рекордсмену мира в марафоне Саве автомобильные номера с цифрами 01:59:30

30-летний Саве стал первым легкоатлетом в истории, пробежавшим дистнацию в 42 км менее чем за два часа (01:59:30). 

Руто принял Саве в своей резиденции в Найроби и вручил ему чек на 5 миллионов кенийских шиллингов (38,7 тысячи долларов).

Кроме того, Саве получил чек на 3 млн шиллингов (23,2 тысячи долларов) от Министерства образования.

Также глава Кении вручил спортсмену именные автомобильные номера с цифрами 01:59:30. Поскольку у спортсмена уже есть номера на машине, Руто пообещал подарить ему новый автомобиль.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Citizen Digital
рекорды
Себастьян Саве
Бег
logoсборная Кении
Марафон
хмм, гугл говорит, что обычно их номера содержат буквы. Либо ради этого реформу затеяли, либо они будут недействительны
цифры 0 - могут быть буквами О
Это же не пароль, чтоб в рандомных местах)
Теперь будет бегать с этими номерами. И не превышай!😄
Знал бы - пробежал бы за 5:55:55
или как казахи про дату рождения - все семёрки )) ©
К удивлению президента у бегуна уже были номера.
Ну машина ему точно не нужна
Полминуты осталось до 2 часов, за это время много что можно сделать. Если вы понимаете, о чём я
Заплатил за 2 часа. А что мне делать остальные 1:59:30?!
Шрифт немецкий
Призовые уровня выхода в третий круг теннисного тысячников в Майами ,около 60 тыс.
ну хоть автомобиль уже есть )) а то просто номера подарить...
