Президент Кении подарил рекордсмену мира в марафоне Саве автомобильные номера с цифрами 01:59:30
Президент Кении подарил рекордсмену Саве автономера с его временем 01:59:30.
Президент Кении Уильям Руто наградил Себастьяна Саве за мировой рекорд в марафоне.
30-летний Саве стал первым легкоатлетом в истории, пробежавшим дистнацию в 42 км менее чем за два часа (01:59:30).
Руто принял Саве в своей резиденции в Найроби и вручил ему чек на 5 миллионов кенийских шиллингов (38,7 тысячи долларов).
Кроме того, Саве получил чек на 3 млн шиллингов (23,2 тысячи долларов) от Министерства образования.
Также глава Кении вручил спортсмену именные автомобильные номера с цифрами 01:59:30. Поскольку у спортсмена уже есть номера на машине, Руто пообещал подарить ему новый автомобиль.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Citizen Digital
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
хмм, гугл говорит, что обычно их номера содержат буквы. Либо ради этого реформу затеяли, либо они будут недействительны
хмм, гугл говорит, что обычно их номера содержат буквы. Либо ради этого реформу затеяли, либо они будут недействительны
цифры 0 - могут быть буквами О
цифры 0 - могут быть буквами О
Это же не пароль, чтоб в рандомных местах)
Теперь будет бегать с этими номерами. И не превышай!😄
Знал бы - пробежал бы за 5:55:55
Знал бы - пробежал бы за 5:55:55
или как казахи про дату рождения - все семёрки )) ©
ПОЧЁТНО!
К удивлению президента у бегуна уже были номера.
Ну машина ему точно не нужна
Полминуты осталось до 2 часов, за это время много что можно сделать. Если вы понимаете, о чём я
Полминуты осталось до 2 часов, за это время много что можно сделать. Если вы понимаете, о чём я
Заплатил за 2 часа. А что мне делать остальные 1:59:30?!
Шрифт немецкий
Призовые уровня выхода в третий круг теннисного тысячников в Майами ,около 60 тыс.
ну хоть автомобиль уже есть )) а то просто номера подарить...
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем