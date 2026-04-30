Чемпионка мира по легкой атлетике Эбби Штайнер подала в суд на Puma и Mercedes из-за шиповок

Чемпионка мира Штайнер подала в суд на Puma из-за опасных шиповок.

Чемпионка мира по легкой атлетике американка Эбби Штайнер подала в суд на компанию Puma и команду «Формулы-1» Mercedes за халатность при производстве шиповок.

В иске от 24 апреля она утверждает, что многочисленные травмы серьезно повлияли на ее спринтерскую карьеру и привели к ее завершению.

По словам бегуньи, дизайн обуви, а также пластина из углеродного волокна и/или технология Nitrofoam «изменили механику стопы и голеностопа во время бега, что могло способствовать возникновению или увеличению риска травм».

В иске упоминаются четыре конкретные модели, а также любые другие кроссовки с использованием указанных пластин или пены.

Участие Mercedes носит технический характер: инженерные наработки «Формулы-1» использовались при проектировании и разработке легкоатлетических шиповок.

Puma начала спонсировать Штайнер в 2022 году. Спортсменка использовала обувь бренда на соревнованиях и тренировках.

К 2025 году Штайнер перенесла несколько операций и курсов реабилитации из-за травм стопы. В августе прошлого года она объявила о приостановке спортивной карьеры.

Штайнер является двукратной чемпионкой мира 2022 года в эстафетах 4×100 и 4×400 метров.