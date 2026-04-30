Чемпионка мира по легкой атлетике Эбби Штайнер подала в суд на Puma и Mercedes из-за шиповок

Чемпионка мира Штайнер подала в суд на Puma из-за опасных шиповок.

Чемпионка мира по легкой атлетике американка Эбби Штайнер подала в суд на компанию Puma и команду «Формулы-1» Mercedes за халатность при производстве шиповок.

В иске от 24 апреля она утверждает, что многочисленные травмы серьезно повлияли на ее спринтерскую карьеру и привели к ее завершению.

По словам бегуньи, дизайн обуви, а также пластина из углеродного волокна и/или технология Nitrofoam «изменили механику стопы и голеностопа во время бега, что могло способствовать возникновению или увеличению риска травм».

В иске упоминаются четыре конкретные модели, а также любые другие кроссовки с использованием указанных пластин или пены.

Участие Mercedes носит технический характер: инженерные наработки «Формулы-1» использовались при проектировании и разработке легкоатлетических шиповок.

Puma начала спонсировать Штайнер в 2022 году. Спортсменка использовала обувь бренда на соревнованиях и тренировках. 

К 2025 году Штайнер перенесла несколько операций и курсов реабилитации из-за травм стопы. В августе прошлого года она объявила о приостановке спортивной карьеры. 

Штайнер является двукратной чемпионкой мира 2022 года в эстафетах 4×100 и 4×400 метров.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: NYT
Если любители бега и футбола при игре или беге понимают, что обувь неудобная, не комфортная и нужна другая, тогда почему профессиональный спортсмен этого не понял ?
Ответ Тимур Ибрагимов
Потому что мандёшка с трёмя классами образования под влиянием ушлого адвоката (вероятно любовника/мужа) решила пропиариться а если повезёт то и грина рубануть, особенно если договорятся на досудебное, всё-таким дама известная и может фортуну попортить конторе. Но это вряд ли) пошлют её по известному адресу после чего ушлый адвокатишка будет измышлять на чем ещё лаве срубить))) ну зато судья лулзов получит)))
Ответ Тимур Ибрагимов
Потому что любители сами платят за обувь, а тут наоборот.
Ну в америке любят такие судебные процессы, высосаные из пальца - типа произвдитель стиральных машин не указал в инструкции, что кошек в стиральных машинах стирать нельзя, а самому никак не догадаться....
Ответ Winterburn
Ладно кошек, читал историю про дрель и задний проход и мужик таки отсудил прилично
Ответ Winterburn
ну с кофе и половыми органами прокатило же. Теперь будут крышечки поплотнее крепить.
https://www.rbc.ru/life/news/67d7ef679a79471058653006
Хорошая идея! Можно подать в суд на производителей водки потому что утром болит голова и мучает жажда.
Ответ filippa
Возмещение ущерба готов принять продукцией ответчика)))
Я так понимаю, марафонцы бегут из 2-х часов в кроссовках с элементами именно этих "технологий".
Ответ reteka
Ну, там они совсем другие
в своё время Мартина Хингис судилась с производителем обуви и у нее ничего не получилось. Но тут Америка, тут всё возможно.
