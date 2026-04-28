Тренер российских легкоатлетов Божко: «Никитину по силам установить рекорд России в марафоне. Он объективно готов это сделать»

Старший тренер сборной России по легкой атлетике в группе выносливости Владимир Божко высказался о падении рекорда России в беге на марафонскую дистанцию спустя 19 лет.

26 апреля Дмитрий Неделин в Дюссельдорфе сумел побить рекорд России в марафоне, который с 2007 года принадлежал Алексею Соколову (2.08,54 против 2.09,07). 

3 мая пройдет марафон в Казани. Владимир Никитин (рекордсмен России на полумарафоне) также планирует бежать на рекорд страны.

«Я не скажу, что сейчас происходит что-то сверхнеординарное. На сегодняшний день просто по стечению обстоятельств Неделин и Никитин практически в одно время вышли на такой уровень. Возьмем, например, Владимира Никитина, который очень поступательно, шаг за шагом устанавливал рекорды России начиная с 1 мили, потом у него были 3 000 м, 5 000 м и, наконец, полумарафон.

Он как по ступенькам поднимался, а сегодня вырос и дошел до такого уровня, где все вот эти результаты на более коротких дистанциях показывают, что Никитину по силам установить рекорд России в марафоне. И его дебют в том году на Казанском марафоне показал, что он объективно готов это сделать.

Марафон – такая штука, что можно быть отлично готовым физически, но не справиться с поставленной задачей, это же не бег в помещении. Мы все надеемся, что Никитин в Казани добьется желаемого, но понимаем, что не все будет зависеть от него самого.

Там много факторов – начиная от погоды и заканчивая хорошими пейсмейкерами. И если все сложится, то Никитин сможет занести в свой актив еще один рекорд страны.

Повторюсь, быть готовым и установить рекорд – это не всегда из одного в другое вытекает. И вот если мы вернемся к Дмитрию Неделину, у него тоже был очень непростой путь, он поднимался шаг за шагом. У него было несколько неудачных попыток установить рекорд, но случилось это только в Дюссельдорфе, где стояла практически идеальная погода.

Ему очень помогли другие спортсмены, которые бежали большую часть дистанции в одном темпе с Дмитрием. Никаких случайностей нет, просто сейчас два спортсмена у нас способны бежать на уровне рекорда России и даже чуть быстрее. Они выросли до этого состояния», – сказал Божко.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
