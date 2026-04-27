Неделин о рекорде мира в марафоне: «Нам, беленьким, пока остается только смотреть с открытым ртом»

Рекордсмен России в марафоне Дмитрий Неделин высказался о рекорде мира.

26 апреля Неделин установил рекорд России в забеге в Дюссельдорфе – 2:08:54. В этот же день кениец Себастьян Саве установил мировой рекорд в Лондоне (1:59:30). Из двух часов также выбежал эфиоп Йомиф Кейелча (1:59:41).

– Мы как раз на награждении смотрели их финиш. Результаты космические, ребята показали что-то невероятное. Нам, беленьким, пока остается только смотреть с открытым ртом.

Наверняка Лондонский марафон провел огромную работу, чтобы этот исторический забег случился именно у них. Все говорят про призовые, но это только верхушка айсберга. Все на самом деле гораздо сложнее.

– Как ты для себя объясняешь такой прорыв в результатах? Суперкроссовки, новые методики подготовки?

– Скорее всего, тут более грамотный тренировочный процесс. Появилось многое, чего не было 15-20 лет назад. Плюс, естественно, кроссовки, экипировка, ну и стремление самих спортсменов вкладывать в тренировки максимум усилий.

– «Неделин – рекордсмен России на неделю». Как тебе шутка?

– Ну, шутка, нормальная. Ты же понимаешь, что рекорд России это не навсегда. Его все равно когда-то перебьют, сегодня или завтра – неважно. Но мне приятно, что я это сделал, что я смог оказаться по эту сторону. Единицы людей могут про себя сказать «я рекордсмен России» или «я экс-рекордсмен России». Это была моя цель, и я ее добился.

– Казанский марафон, где побежит Никитин, будешь смотреть?

– Конечно. Там много интересного будет. Не только мужской, но и женский марафон хочу глянуть, – сказал Неделин.

Лучший день в истории марафонов, для России тоже!