Неделин о рекорде мира в марафоне: «Нам, беленьким, пока остается только смотреть с открытым ртом»

Рекордсмен России в марафоне Дмитрий Неделин высказался о рекорде мира.

26 апреля Неделин установил рекорд России в забеге в Дюссельдорфе – 2:08:54. В этот же день кениец Себастьян Саве установил мировой рекорд в Лондоне (1:59:30). Из двух часов также выбежал эфиоп Йомиф Кейелча (1:59:41).

– Мы как раз на награждении смотрели их финиш. Результаты космические, ребята показали что-то невероятное. Нам, беленьким, пока остается только смотреть с открытым ртом. 

Наверняка Лондонский марафон провел огромную работу, чтобы этот исторический забег случился именно у них. Все говорят про призовые, но это только верхушка айсберга. Все на самом деле гораздо сложнее. 

– Как ты для себя объясняешь такой прорыв в результатах? Суперкроссовки, новые методики подготовки?

– Скорее всего, тут более грамотный тренировочный процесс. Появилось многое, чего не было 15-20 лет назад. Плюс, естественно, кроссовки, экипировка, ну и стремление самих спортсменов вкладывать в тренировки максимум усилий. 

– «Неделин – рекордсмен России на неделю». Как тебе шутка? 

– Ну, шутка, нормальная. Ты же понимаешь, что рекорд России это не навсегда. Его все равно когда-то перебьют, сегодня или завтра – неважно. Но мне приятно, что я это сделал, что я смог оказаться по эту сторону. Единицы людей могут про себя сказать «я рекордсмен России» или «я экс-рекордсмен России». Это была моя цель, и я ее добился.  

– Казанский марафон, где побежит Никитин, будешь смотреть? 

– Конечно. Там много интересного будет. Не только мужской, но и женский марафон хочу глянуть, – сказал Неделин.

«Когда остался один, было неловко». Дмитрий Неделин – о своем рекордном марафоне

Лучший день в истории марафонов, для России тоже!

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
WADA завершило расследование базы данных московской антидопинговой лаборатории. На ее основе наказали 291 российского спортсмена
вчера, 17:37
Президент Кении подарил рекордсмену мира в марафоне Саве автомобильные номера с цифрами 01:59:30
вчера, 12:46
Чемпионка мира по легкой атлетике Эбби Штайнер подала в суд на Puma и Mercedes из-за шиповок
вчера, 07:23
ВФЛА обсуждает возможность направить российских легкоатлетов на соревнования в Индию
29 апреля, 15:53
Дмитрий Неделин: «Олимпийские игры – более важная цель, чем рекорд России»
29 апреля, 13:29
Неделин об успехах марафонцев из Африки: «Когда в одной деревне 6 тысяч человек и 5 тысяч бегают, кто-то обязательно выстрелит. У нас людей в системе гораздо меньше»
29 апреля, 13:21
Анастасия Тукмачева: «Интервью Неделина на Спортсе’’ собрало кучу лайков, мое – кучу дизлайков. Почему у нас такие токсичные мужики?»
29 апреля, 08:40
На Исинбаеву подали в суд из-за долга в 440 тысяч рублей за коммунальные услуги
28 апреля, 20:08
Тренер российских легкоатлетов Божко: «Никитину по силам установить рекорд России в марафоне. Он объективно готов это сделать»
28 апреля, 07:50
Дмитрий Неделин: «Старт в Дюссельдорфе оптимально подходил по уровню результатов. В Лондоне я бы бежал чисто за временем»
27 апреля, 11:05
Ко всем новостям
Последние новости
«Это инструмент по встряске системы спортивной подготовки». Дегтярев о перечне базовых видов спорта в России
18 февраля, 11:47
Легкоатлетка Кочанова об Олимпиаде: «Буду очень болеть за наших фигуристов. Надеюсь, их не будут «прижимать» судьи»
4 февраля, 07:13
Ультрамарафонец Константин Горохов скончался в возрасте 76 лет
20 января, 20:46
Глава РУСАДА: «Находимся в постоянном диалоге с WADA. Мы на прямом пути к восстановлению статуса соответствия»
19 ноября 2025, 13:03
РУСАДА с начала 2025 года собрало у спортсменов 8807 проб
8 октября 2025, 13:48
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
18 сентября 2025, 15:35
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
8 сентября 2025, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
22 августа 2025, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
13 августа 2025, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа 2025, 07:36
Рекомендуем