Дмитрий Неделин: «Старт в Дюссельдорфе оптимально подходил по уровню результатов. В Лондоне я бы бежал чисто за временем»

Российский марафонец Дмитрий Неделин объяснил, почему для установки рекорда России выбрал трассу в Дюссельдорфе.

Неделин выиграл Дюссельдорфский марафон, пробежав 42 км 195 м за 2 часа, 8 минут и 54 секунды. Предыдущий рекорд России в марафоне держался с 2007 года, когда Алексей Соколов показал результат 2.09,7 на забеге в Дублине.

– У тебя были регистрации на все топовые европейские марафоны в этот день, включая Лондон, но ты выбрал Дюссельдорф. Почему?

– У меня действительно было несколько регистраций. После того, как мы не сошлись по условиям в Казани и я получил отказ, стал выбирать старт на весну. Я еще в прошлом году хотел пробежать Лондон, он был 26 апреля, так что подготовка строилась под эту дату.

Но с Лондоном в этом году не получилось. Связано с визой, она очень долго делалась. Стали с менеджером думать и выбрали Дюссельдорф. Этот старт мне оптимально подходил по уровню результатов. Если в Лондоне я бы бежал чисто за временем и соревновательного момента бы не было, здесь я имел шанс бороться за призы. Плюс ровная трасса без разворотов, комфортная погода – все сложилось.

– Ты стартовал с любителями. Тебя не заявили в элитный кластер из-за российского паспорта?

– Да. Теоретически нашу федерацию восстановили, но осталась пометка, что остальное – на усмотрение организаторов. С российским паспортом попасть в элиту европейского марафона крайне сложно.

– Ты упомянул, что в Казани получил отказ. Организатор Казанского марафона Вадим Янгиров говорил, что вы не сошлись по деньгам. Давай честно: ты реально хотел там бежать – или изначально запросил сумму, которая была неподъемна?

– Знаешь, от хороших условий не отказываются. Я же этим зарабатываю себе на жизнь. Здесь все просто: условия устраивают – я выхожу на старт, не устраивают – не выхожу.

– Но в Дюссельдорфе тебе ведь вообще ничего за выход на старт не заплатили.

– Тут другое. Я горел желанием пробежать быстро и искал ту трассу, где смогу показать нужный результат. Это лично мое стремление, моя мечта.

Спасибо партнерам, которые меня в этом поддержали: хочешь бежать там – езжай и беги, никаких проблем. Не было такого, что они мне навязывали какие-то обязательные старты. В этом смысле мне очень повезло, что я могу вот так выезжать за пределы России и представлять нас на международной арене, – сказал Неделин.

«Когда остался один, было неловко». Дмитрий Неделин – о своем рекордном марафоне