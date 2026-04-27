Дегтярев назвал санкции в отношении российских спортсменов глупостью: «МОК в случае с нападением на Иран со стороны Израиля и Америки это подтвердил»
Дегтярев считает, что позиция МОК по США и Израилю помогает России.
Министр спорта Михаил Дегтярев считает, что позиция Международного олимпийского комитета (МОК) по США и Израилю помогает России.
Дегтярев назвал санкции в отношении российских атлетов провокацией и глупостью.
«И вот МОК в случае с нападением на Иран со стороны Израиля и Америки это подтвердил, мол, мы не будем отстранять эти две страны. [Зеркально воспринимать ситуацию] они отказываются. Именно на этом объеме нам это, конечно, помогает», – сказал Дегтярев.
Он также отметил, что «скоро будут новости».
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Вести
- МОК подтвердил свою ангажированность, оставив без внимания события в Иране!
- Хорошо, допустим. Что будете делать, чтоб исправить ситуацию?
- Это явный и вопиющий пример двойных стандартов в политике!!
- Миша, мы тебя поняли. Делать-то что собираетесь?
- Лицемерные коррумпированные международные чиновники предвзяты в своих решениях и обслуживают интересы западного мира!!!
- То есть, ничего делать вы не собираетесь?
- Именно.
😏
А пока что , нет .
Саму же Россию в 2008 году тоже никто не отстранял, за Грузию , если кто забыл . И в 14 году не отстранили .
Но в 22 году уже все берега попутали.
Такой огромный передел земель уже не смогли молча проглотить.
Вот они постоянно ноют за двойные стандарты но что дальше ?
Вы либо судитесь либо войну заканчивайте .
А так только воздух сотрясают
1) 20 век, середина первой его половины, две известные страны вошли на территори третьей страны и отобрали у неё её земли и никаких санкций в отношении них у тогдашнего МОК не последовало.
2) один известный военный блок находился в Афганистане (о его нахождении в других странах Азии и Ближнего Востока пока промолчим) 20 лет, и никаких санкций в отношении спортсменов стран этого военного блока у МОК не последовало. Хотя можно вспомнить Ливию, в которой главная страна этого военного блока провела масштабную военную операцию в ходе гражданской войны в ней, и тоже в отношении спортсменов этой страны МОК ни разу никаких санкций не ввёл.
3) одна ближневосточная страна, образованная в конце 1940х годов, устроила осенью 2025 года то что впоследствии назовёт ООН геноцидом народа рядом с ней находящейся автономной территории, на землях которых эта страна, собственно, и была построена и которая потихоньку на протяжении всего своего существования забирает себе земли данной автономии, и никаких санкций в отношении её каких-либо спортсменов МОК ни разу за все эти почти 80 лет её существования не было вообще и из-за произошедшего осенью в частности.
Вспоминая у кого-то что-то, вы вспоминайте других у кого было и есть похожее или такое.
2) А какие территории Афганистана присоединила к себе хоть одна из стран того самого военного блока, проведя референдумы назначенными комиссиями и закрепив всё в своей Конституции?
3) А что произошло 7 октября 2023 года на одной автономной территории произошло на фестивале, неудобно вспоминать? Понимаю, там же друзья кремлевские "баловались" (я про всяких хамасовцев и пр. КСИРовских выкормышей). И да, с Ираном сложная штука - действия США и Израиля никто не поддерживает, но также не имеют поддержки КСИРы, по сути силовым путем захватившие власть в стране и обнулившие экономику страны. И да, что-то мне подсказывает, что когда в Иране были расстрелы протесты, то вы радостно поддерживали КСИРов, про себя говоря: "Так им, предателям и продавшимся США и Израилю, и надо..."
Но на самом деле вы прекрасно понимаете, что реально люди вышли на те протесты, только потому что им нечего есть и не на что жить было. Иран - не первая и не последняя такая страна.
И какие территории Ирана уже включены в состав Израиля и США ?