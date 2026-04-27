  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Дегтярев назвал санкции в отношении российских спортсменов глупостью: «МОК в случае с нападением на Иран со стороны Израиля и Америки это подтвердил»
122

Дегтярев назвал санкции в отношении российских спортсменов глупостью: «МОК в случае с нападением на Иран со стороны Израиля и Америки это подтвердил»

Дегтярев считает, что позиция МОК по США и Израилю помогает России.

Министр спорта Михаил Дегтярев считает, что позиция Международного олимпийского комитета (МОК) по США и Израилю помогает России.

Дегтярев назвал санкции в отношении российских атлетов провокацией и глупостью.

«И вот МОК в случае с нападением на Иран со стороны Израиля и Америки это подтвердил, мол, мы не будем отстранять эти две страны. [Зеркально воспринимать ситуацию] они отказываются. Именно на этом объеме нам это, конечно, помогает», – сказал Дегтярев.

Он также отметил, что «скоро будут новости».

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Вести
logoМихаил Дегтярев
logoМОК
logoПолитика
Министерство спорта России
122 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Моё любимое лирическое словоблудие 😌
- МОК подтвердил свою ангажированность, оставив без внимания события в Иране!
- Хорошо, допустим. Что будете делать, чтоб исправить ситуацию?
- Это явный и вопиющий пример двойных стандартов в политике!!
- Миша, мы тебя поняли. Делать-то что собираетесь?
- Лицемерные коррумпированные международные чиновники предвзяты в своих решениях и обслуживают интересы западного мира!!!
- То есть, ничего делать вы не собираетесь?
- Именно.
😏
Ответ Jauhojarvinousiainen
Моё любимое лирическое словоблудие 😌 - МОК подтвердил свою ангажированность, оставив без внимания события в Иране! - Хорошо, допустим. Что будете делать, чтоб исправить ситуацию? - Это явный и вопиющий пример двойных стандартов в политике!! - Миша, мы тебя поняли. Делать-то что собираетесь? - Лицемерные коррумпированные международные чиновники предвзяты в своих решениях и обслуживают интересы западного мира!!! - То есть, ничего делать вы не собираетесь? - Именно. 😏
Комментарий скрыт
Ответ Ezhevika33
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Вот когда американцы и израильтянине войдут на территорию Ирана , начнут забирать земли , раздавать свои паспорта и устраивать референдумы , и при этом они останутся в международном спорте , тогда и скажем что это двойные стандарты .
А пока что , нет .
Саму же Россию в 2008 году тоже никто не отстранял, за Грузию , если кто забыл . И в 14 году не отстранили .
Но в 22 году уже все берега попутали.
Такой огромный передел земель уже не смогли молча проглотить.
Вот они постоянно ноют за двойные стандарты но что дальше ?
Вы либо судитесь либо войну заканчивайте .
А так только воздух сотрясают
Ответ Vadim Vadim_1116553755
Вот когда американцы и израильтянине войдут на территорию Ирана , начнут забирать земли , раздавать свои паспорта и устраивать референдумы , и при этом они останутся в международном спорте , тогда и скажем что это двойные стандарты . А пока что , нет . Саму же Россию в 2008 году тоже никто не отстранял, за Грузию , если кто забыл . И в 14 году не отстранили . Но в 22 году уже все берега попутали. Такой огромный передел земель уже не смогли молча проглотить. Вот они постоянно ноют за двойные стандарты но что дальше ? Вы либо судитесь либо войну заканчивайте . А так только воздух сотрясают
Напоминаю:
1) 20 век, середина первой его половины, две известные страны вошли на территори третьей страны и отобрали у неё её земли и никаких санкций в отношении них у тогдашнего МОК не последовало.
2) один известный военный блок находился в Афганистане (о его нахождении в других странах Азии и Ближнего Востока пока промолчим) 20 лет, и никаких санкций в отношении спортсменов стран этого военного блока у МОК не последовало. Хотя можно вспомнить Ливию, в которой главная страна этого военного блока провела масштабную военную операцию в ходе гражданской войны в ней, и тоже в отношении спортсменов этой страны МОК ни разу никаких санкций не ввёл.
3) одна ближневосточная страна, образованная в конце 1940х годов, устроила осенью 2025 года то что впоследствии назовёт ООН геноцидом народа рядом с ней находящейся автономной территории, на землях которых эта страна, собственно, и была построена и которая потихоньку на протяжении всего своего существования забирает себе земли данной автономии, и никаких санкций в отношении её каких-либо спортсменов МОК ни разу за все эти почти 80 лет её существования не было вообще и из-за произошедшего осенью в частности.
Вспоминая у кого-то что-то, вы вспоминайте других у кого было и есть похожее или такое.
Ответ fira
Напоминаю: 1) 20 век, середина первой его половины, две известные страны вошли на территори третьей страны и отобрали у неё её земли и никаких санкций в отношении них у тогдашнего МОК не последовало. 2) один известный военный блок находился в Афганистане (о его нахождении в других странах Азии и Ближнего Востока пока промолчим) 20 лет, и никаких санкций в отношении спортсменов стран этого военного блока у МОК не последовало. Хотя можно вспомнить Ливию, в которой главная страна этого военного блока провела масштабную военную операцию в ходе гражданской войны в ней, и тоже в отношении спортсменов этой страны МОК ни разу никаких санкций не ввёл. 3) одна ближневосточная страна, образованная в конце 1940х годов, устроила осенью 2025 года то что впоследствии назовёт ООН геноцидом народа рядом с ней находящейся автономной территории, на землях которых эта страна, собственно, и была построена и которая потихоньку на протяжении всего своего существования забирает себе земли данной автономии, и никаких санкций в отношении её каких-либо спортсменов МОК ни разу за все эти почти 80 лет её существования не было вообще и из-за произошедшего осенью в частности. Вспоминая у кого-то что-то, вы вспоминайте других у кого было и есть похожее или такое.
1) Это вы говорите про 1925-1930?
2) А какие территории Афганистана присоединила к себе хоть одна из стран того самого военного блока, проведя референдумы назначенными комиссиями и закрепив всё в своей Конституции?
3) А что произошло 7 октября 2023 года на одной автономной территории произошло на фестивале, неудобно вспоминать? Понимаю, там же друзья кремлевские "баловались" (я про всяких хамасовцев и пр. КСИРовских выкормышей). И да, с Ираном сложная штука - действия США и Израиля никто не поддерживает, но также не имеют поддержки КСИРы, по сути силовым путем захватившие власть в стране и обнулившие экономику страны. И да, что-то мне подсказывает, что когда в Иране были расстрелы протесты, то вы радостно поддерживали КСИРов, про себя говоря: "Так им, предателям и продавшимся США и Израилю, и надо..."
Но на самом деле вы прекрасно понимаете, что реально люди вышли на те протесты, только потому что им нечего есть и не на что жить было. Иран - не первая и не последняя такая страна.
И вот МОК в случае с нападением на Иран со стороны Израиля и Америки это подтвердил, мол, мы не будем отстранять эти две страны. [Зеркально воспринимать ситуацию] они отказываются.

И какие территории Ирана уже включены в состав Израиля и США ?
Ответ Дмитрий Рабко
И вот МОК в случае с нападением на Иран со стороны Израиля и Америки это подтвердил, мол, мы не будем отстранять эти две страны. [Зеркально воспринимать ситуацию] они отказываются. И какие территории Ирана уже включены в состав Израиля и США ?
Комментарий скрыт
Ответ Ezhevika33
Комментарий скрыт
А 8 лет Гиркин с Моторолой и прочими дичь творил на Донбассе - это вам шутка какая-то, да? Не говоря уже про Крым.
а в санкциях против своих граждан тоже МОК виноваты?
Аргумент "А у неё ребёнок негр" из фильма "Цирк".
Пока война не закончится нас полноценно никуда не пустят
Ответ Мишаня Кашников
Пока война не закончится нас полноценно никуда не пустят
Комментарий скрыт
Ответ Мишаня Кашников
Пока война не закончится нас полноценно никуда не пустят
Комментарий скрыт
пока бойня не закончится,флага россии не будет на ои
Ответ Anet_1116877531
пока бойня не закончится,флага россии не будет на ои
Что-то флаг тех же США постоянно на всех соревнованиях, хотя они постоянно без спроса входили на чужую территорию, начиная с начала 21 века.
Ответ fira
Что-то флаг тех же США постоянно на всех соревнованиях, хотя они постоянно без спроса входили на чужую территорию, начиная с начала 21 века.
Они правят миром
И так по кругу водим хоровод
Нечего на зеркало пинять, коли рожа кривая(пословица)
Опять нытье,а ведь по началу пытались угрожать🤦‍♂️🤡😬
Ответ Великий Кукурузо
Опять нытье,а ведь по началу пытались угрожать🤦‍♂️🤡😬
*поначалу
Ответ Великий Кукурузо
Опять нытье,а ведь по началу пытались угрожать🤦‍♂️🤡😬
„сами приползут“
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг о возвращении России: «Вчера обсудили это с Дегтяревым. Администрация президента, Минспорта и адвокаты работают одной командой»
25 апреля, 11:10
Михаил Дегтярев: «Мы тратим 56 млрд на развитие футбола как государство. Клубы тратят 7 при 120 млрд бюджетов. Вот и взвесьте»
25 апреля, 09:18
Алаев о встрече по лимиту: «Клубы предложили отложить изменения, оставить «13-8» при возвращении к международным турнирам. Мы приняли позицию министра, наши доводы услышали»
24 апреля, 16:21
Рекомендуем
Главные новости
WADA завершило расследование базы данных московской антидопинговой лаборатории. На ее основе наказали 291 российского спортсмена
вчера, 17:37
Президент Кении подарил рекордсмену мира в марафоне Саве автомобильные номера с цифрами 01:59:30
вчера, 12:46
Чемпионка мира по легкой атлетике Эбби Штайнер подала в суд на Puma и Mercedes из-за шиповок
вчера, 07:23
ВФЛА обсуждает возможность направить российских легкоатлетов на соревнования в Индию
29 апреля, 15:53
Дмитрий Неделин: «Олимпийские игры – более важная цель, чем рекорд России»
29 апреля, 13:29
Неделин об успехах марафонцев из Африки: «Когда в одной деревне 6 тысяч человек и 5 тысяч бегают, кто-то обязательно выстрелит. У нас людей в системе гораздо меньше»
29 апреля, 13:21
Анастасия Тукмачева: «Интервью Неделина на Спортсе’’ собрало кучу лайков, мое – кучу дизлайков. Почему у нас такие токсичные мужики?»
29 апреля, 08:40
На Исинбаеву подали в суд из-за долга в 440 тысяч рублей за коммунальные услуги
28 апреля, 20:08
Тренер российских легкоатлетов Божко: «Никитину по силам установить рекорд России в марафоне. Он объективно готов это сделать»
28 апреля, 07:50
Неделин о рекорде мира в марафоне: «Нам, беленьким, пока остается только смотреть с открытым ртом»
27 апреля, 11:19
Ко всем новостям
Последние новости
«Это инструмент по встряске системы спортивной подготовки». Дегтярев о перечне базовых видов спорта в России
18 февраля, 11:47
Легкоатлетка Кочанова об Олимпиаде: «Буду очень болеть за наших фигуристов. Надеюсь, их не будут «прижимать» судьи»
4 февраля, 07:13
Ультрамарафонец Константин Горохов скончался в возрасте 76 лет
20 января, 20:46
Глава РУСАДА: «Находимся в постоянном диалоге с WADA. Мы на прямом пути к восстановлению статуса соответствия»
19 ноября 2025, 13:03
РУСАДА с начала 2025 года собрало у спортсменов 8807 проб
8 октября 2025, 13:48
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
18 сентября 2025, 15:35
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
8 сентября 2025, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
22 августа 2025, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
13 августа 2025, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа 2025, 07:36
Рекомендуем