Дегтярев назвал санкции в отношении российских спортсменов глупостью: «МОК в случае с нападением на Иран со стороны Израиля и Америки это подтвердил»

Дегтярев считает, что позиция МОК по США и Израилю помогает России.

Министр спорта Михаил Дегтярев считает, что позиция Международного олимпийского комитета (МОК ) по США и Израилю помогает России.

Дегтярев назвал санкции в отношении российских атлетов провокацией и глупостью.

«И вот МОК в случае с нападением на Иран со стороны Израиля и Америки это подтвердил, мол, мы не будем отстранять эти две страны. [Зеркально воспринимать ситуацию] они отказываются. Именно на этом объеме нам это, конечно, помогает», – сказал Дегтярев.

Он также отметил, что «скоро будут новости».