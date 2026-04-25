Михаил Дегтярев: «80 лет Жириновскому. Мне посчастливилось 15 лет быть рядом, слушать и учиться у этого выдающегося политика»

Дегтярев о Жириновском: мне посчастливилось учиться у выдающегося политика.

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев почтил память Владимира Жириновского.

«80 лет Жириновскому. Мне посчастливилось 15 лет быть рядом, слушать и учиться у этого выдающегося политика. Спасибо, Владимир Вольфович», – написал Дегтярев в телеграм-канале.

Основатель и глава ЛДПР скончался в 2022 году. Сегодня исполняется 80 лет со дня его рождения.