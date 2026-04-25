Вархольм использует самокат на тренировках: «Это позволяет нам втиснуть в подготовку больше забегов»

Бегун Карстен Вархольм рассказал об использовании самоката на тренировках.

Олимпийский чемпион в беге на 400 метров с барьерами норвежец Карстен Вархольм рассказал, как использует в тренировках электросамокат.

В Норвегии нет залов, где Вархольм мог бы пробежать полный круг 400 метров с барьерами в зимнее время. Для создания условий, близких к соревновательным, тренер Вархольма Лейф Олав Алнес придумал схему с использованием самоката. 

В течение зимнего сезона Вархольм по пятницам проводит спринтерские тренировки на 200-метровом крытом треке стадиона «Бислетт». Он пробегает два спринта один за другим с минимальным перерывом, чтобы имитировать дистанцию 400 метров. Это повторяется в четыре захода — всего восемь спринтов. В конце дорожки стоит электросамокат, Вархольм использует его, чтобы быстро вернуться к старту и сразу начать следующий забег.

«Это получается почти как восемь дистанций по 400 метров. Огромный объем по сравнению с тем, что можно сделать на открытом стадионе. Объем нагрузки гораздо выше, чем на обычной тренировке. А за счет этой короткой паузы удается держать очень высокий уровень. Мы надеемся и верим, что это даст результат», — отметил Алнес.

Помимо быстрого возвращения к старту, самокат помогает беречь ноги спортсмена от лишней ходьбы в жестких шиповках с карбоновой пластиной.

«Мои икры просто ненавидят ходьбу в этих туфлях, они экстремально агрессивные. Я могу пробежать в них много забегов, но простая ходьба меня убивает. Мы же не в ходьбе в шиповках соревнуемся, поэтому стараемся делать это как можно меньше.

Самокат позволяет нам втиснуть в тренировку больше забегов», — заявил Вархольм.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: VG
