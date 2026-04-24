Исинбаева о путешествиях: «Я посетила 52 страны, побывала на пяти континентах. Надеюсь когда-нибудь побывать в Антарктиде»

Исинбаева заявила, что хочет побывать в Антарктиде.

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева рассказала, что была в 52 странах мира.

– Есть ли страна, город или какое-то конкретное место, куда вам хочется возвращаться снова и снова, чтобы зарядиться энергией, восстановить силы?

– Благодаря спорту я путешествую по миру с 16 лет. Побывала на пяти континентах, надеюсь когда-нибудь побывать в шестом – в Антарктиде. Посетила 52 страны из 197. Проживала в четырех странах, помимо России, во времена своей активной профессиональной спортивной деятельности.

Имея огромный опыт путешествий, могу сказать одно – каждая страна по-своему уникальна и красива. Имеет свою историю и привлекательность. Из каждой точки земного шара я забирала с собой незабываемые впечатления и жизненный опыт.

Каждая новая страна вдохновляла меня на изучение иностранного языка и культуры, дарила массу ярких и незабываемых эмоций. Хочется продолжать путешествовать и открывать для себя всё новое, только теперь уже через призму спортивной карьере моих детей, – сказала Исинбаева.