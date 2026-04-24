  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Исинбаева о путешествиях: «Я посетила 52 страны, побывала на пяти континентах. Надеюсь когда-нибудь побывать в Антарктиде»
85

Исинбаева о путешествиях: «Я посетила 52 страны, побывала на пяти континентах. Надеюсь когда-нибудь побывать в Антарктиде»

Исинбаева заявила, что хочет побывать в Антарктиде.

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева рассказала, что была в 52 странах мира.

– Есть ли страна, город или какое-то конкретное место, куда вам хочется возвращаться снова и снова, чтобы зарядиться энергией, восстановить силы? 

– Благодаря спорту я путешествую по миру с 16 лет. Побывала на пяти континентах, надеюсь когда-нибудь побывать в шестом – в Антарктиде. Посетила 52 страны из 197. Проживала в четырех странах, помимо России, во времена своей активной профессиональной спортивной деятельности.

Имея огромный опыт путешествий, могу сказать одно – каждая страна по-своему уникальна и красива. Имеет свою историю и привлекательность. Из каждой точки земного шара я забирала с собой незабываемые впечатления и жизненный опыт.

Каждая новая страна вдохновляла меня на изучение иностранного языка и культуры, дарила массу ярких и незабываемых эмоций. Хочется продолжать путешествовать и открывать для себя всё новое, только теперь уже через призму спортивной карьере моих детей, – сказала Исинбаева. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: OK
прыжки с шестом
logoЕлена Исинбаева
logoсборная России жен
85 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Посетила 52 страны...

Сразу видно, что у неё есть не только паспорт РФ ))
Ответ Pelerin
А что такого? У меня 42 страны, паспорт только РФ, доход обычный, и на соревнования за госсчёт не катался.
Благо успел объехать значительную часть Европы до известных событий.
Ответ Pelerin
С какого перепугу?
В Туапсе съезди, Лена, в Анапе тоже сейчас неплохо, можно Крым посмотреть - покататься, надо больше Родине внимания уделять - нечего по заморским странам и континентам то кататься…
Ответ Alex.K71
Поправки, разработанные Исинбаевой, уже дают видимый результат☝️
Ответ Alex.K71
Я сам из Туапсе, ничего глобального не произошло. Еще с детства помню: идёшь на пляж и задача не испачкаться в мазуте. Всё уберут и будет всё хорошо.
Будете у нас на Колыме — милости просим!
Нашли у кого спросить) Госпожа майор с 21 года живет на Тенерифе.
Ответ Максим Гриднев
Уже давно не майор!
Ответ kutavlik
🤣
Талантливая дама. Прыжки с соскоком. Пока было выгодно, прыгала за ЦСКА, стало невыгодно - соскочила с майорского звания.
Сколько поправок сама внесла не сказала?
Исинбаева всплыла,чуть ниже на ветке Лещенко .Боня позже подтянется?
52 сираны - это интересно. Но возникает вопрос: а зачем это считать? занятия киберспортом и Конституцией как будто бы больше её характеризуют как личность, чем десятки посещений стран
Видимо решила денег в России выпросить на поездку в Антарктиду ....
Был я в Антарктиде, делать там, честно говоря, нечего.
Ответ still young
без нечто делать нечего, а так хоть движуха появляется
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Исинбаева о детях: «Дочь делает успехи в теннисе, участвует в международных турнирах и борется за победы. Сын старается не отставать»
24 апреля, 16:48
Елена Исинбаева: «Изучаю китайский язык, мечтаю разговаривать на нем так же свободно, как и на русском. Китай навсегда в моем сердце»
24 апреля, 16:37
Рекомендуем
Главные новости
Неделин о рекорде мира в марафоне: «Нам, беленьким, пока остается только смотреть с открытым ртом»
вчера, 11:19
Дмитрий Неделин: «Старт в Дюссельдорфе оптимально подходил по уровню результатов. В Лондоне я бы бежал чисто за временем»
вчера, 11:05
Дегтярев назвал санкции в отношении российских спортсменов глупостью: «МОК в случае с нападением на Иран со стороны Израиля и Америки это подтвердил»
вчера, 06:20
Алексей Реунков: «Уверен, что Никитин сможет подвинуть достижение Неделина. И даже намного»
26 апреля, 14:32
Экс-рекордсмен России в марафоне Соколов о рекорде Неделина: «Не вижу большого смысла сравнивать наши достижения. У меня тогда не было карбона»
26 апреля, 13:13
Кениец Саве побил мировой рекорд в марафоне. В Лондоне два спортсмена впервые в истории выбежали из двух часов
26 апреля, 10:47
Победительница Московского полумарафона эфиопка Мелезе: «Самые большие неудобства создала холодная погода. Но тепла добавили зрители»
26 апреля, 09:12
Африканские атлеты Корир и Мелезе стали победителями Московского полумарафона, в национальном зачете – Ахмадеев и Мокина
26 апреля, 08:42
Михаил Дегтярев: «80 лет Жириновскому. Мне посчастливилось 15 лет быть рядом, слушать и учиться у этого выдающегося политика»
25 апреля, 11:48
Вархольм использует самокат на тренировках: «Это позволяет нам втиснуть в подготовку больше забегов»
25 апреля, 07:50
Ко всем новостям
Последние новости
«Это инструмент по встряске системы спортивной подготовки». Дегтярев о перечне базовых видов спорта в России
18 февраля, 11:47
Легкоатлетка Кочанова об Олимпиаде: «Буду очень болеть за наших фигуристов. Надеюсь, их не будут «прижимать» судьи»
4 февраля, 07:13
Ультрамарафонец Константин Горохов скончался в возрасте 76 лет
20 января, 20:46
Глава РУСАДА: «Находимся в постоянном диалоге с WADA. Мы на прямом пути к восстановлению статуса соответствия»
19 ноября 2025, 13:03
РУСАДА с начала 2025 года собрало у спортсменов 8807 проб
8 октября 2025, 13:48
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
18 сентября 2025, 15:35
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
8 сентября 2025, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
22 августа 2025, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
13 августа 2025, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа 2025, 07:36
Рекомендуем