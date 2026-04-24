  Исинбаева о детях: «Дочь делает успехи в теннисе, участвует в международных турнирах и борется за победы. Сын старается не отставать»
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева рассказала о занятиях своих детей теннисом.

У спортсменки двое детей – 12-летняя Ева и 9-летний Добрыня. 

– Дочь занимается теннисом, сын – футболом. Вы сидите на трибуне как волнующаяся мама или как тренер, который все комментирует и критикует технику?

– Оба моих ребенка играют в теннис. Дочь уже делает первые успехи. Участвует в международных теннисных турнирах, часто доходит до финалов и борется за победы. Сын еще маленький, но старается от сестры не отставать. У него большое преимущество тренироваться с Евой и тянуться за ней, так что, думаю его успехи не заставят себя долго ждать.

Мы с супругом являемся тренерами по фитнесу, развиваем их физические качества, координацию, работаем над ментальностью и психологическими основами игры в теннис. Всегда присутствуем на теннисных тренировках. За почти 6 лет мы с Никитой не пропустили ни одной тренировки детей. Сопровождаем их на турниры, составляем соревновательный план на год, заботимся об их своевременном восстановлении и сбалансированном питании.

Одним словом, принимаем прямое, ежедневное и непосредственное участие в их спортивном становлении как будущих профессиональных теннисистов. И конечно же, сидя на трибунах, наблюдая за их игрой, мы с мужем очень волнуемся, так как прекрасно понимаем через что они проходят, каждый раз выходя на корт. Но это приятное волнение наряду с безграничной радостью и гордостью вне зависимости от результата.

– Вы говорили, что не ведете дочь в большой спорт, потому что он «жесток». Какой самый главный урок спорта, тем не менее, вы уже преподали своим детям?

– Вы знаете, человеку свойственно меняться. Со временем меняются ценности и взгляды, отношение к привычным вещами, мировоззрение. Я прошла путь от никого до легенды мирового спорта. Я знаю, сколько трудностей и преград представится пройти прежде, чем придет успех. И конечно, от много в жизни хотелось детей уберечь.

Но со временем пришло понимание и осознание, что нет разницы, спорт или жизнь – путь к достижению цели и успеха один. Только в спорте путь намного интенсивнее и короче, как будто экстренном спортсмены проходят школу жизни.

Они раньше и быстрее учатся важности дисциплины, режима, культуры питания, знакомятся с конкуренцией, учатся проигрывать и выигрывать, анализировать, строить деловые отношения с тренером и одногруппниками — это всё остается с ними на всю жизнь. Ведь это иллюзия – что жесток только спорт. В жизни все так же сложно и жестоко, – сказала Исинбаева.

