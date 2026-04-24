Елена Исинбаева: «Изучаю китайский язык, мечтаю разговаривать на нем так же свободно, как и на русском. Китай навсегда в моем сердце»

Исинбаева: учу китайский язык, мечтаю разговаривать на нем свободно.

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева рассказала, что изучает китайский язык.

– Вы мать двоих детей, успешная бизнесвумен, основательница фонда, медийный человек. Расскажите, что сейчас для вас является той самой планкой, которую страшно и одновременно интересно взять?

– Начну с того, что преодолевать мировые рекорды совсем не страшно. Тот, кто боится, их никогда не установит. На данный момент все мое время посвящено семье и собственному саморазвитию. Это прекрасное время, и я благодарна спорту за возможность проводить время с семьей и заниматься тем, что нравится.

Ведь благодаря спортивным успехам мне удалось обеспечить себя финансово и сейчас не волноваться о будущем, хотя, конечно, я открыта к новым предложениям о сотрудничестве и готова рассматривать интересные варианты партнерства.

Я начала изучать китайский язык, очень хочется учить его в Китае, но пока нет такой возможности. Мечтаю разговаривать на нем так же свободно, как и на русском, так что пока учу онлайн. Мне нравится восточная культура. Китай навсегда остался в моем сердце со времен триумфа на Олимпийских Играх в Пекине 2008 года, – сказала Исинбаева.