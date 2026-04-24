  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  Елена Исинбаева: «Изучаю китайский язык, мечтаю разговаривать на нем так же свободно, как и на русском. Китай навсегда в моем сердце»
5

Елена Исинбаева: «Изучаю китайский язык, мечтаю разговаривать на нем так же свободно, как и на русском. Китай навсегда в моем сердце»

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева рассказала, что изучает китайский язык.

– Вы мать двоих детей, успешная бизнесвумен, основательница фонда, медийный человек. Расскажите, что сейчас для вас является той самой планкой, которую страшно и одновременно интересно взять?

– Начну с того, что преодолевать мировые рекорды совсем не страшно. Тот, кто боится, их никогда не установит. На данный момент все мое время посвящено семье и собственному саморазвитию. Это прекрасное время, и я благодарна спорту за возможность проводить время с семьей и заниматься тем, что нравится.

Ведь благодаря спортивным успехам мне удалось обеспечить себя финансово и сейчас не волноваться о будущем, хотя, конечно, я открыта к новым предложениям о сотрудничестве и готова рассматривать интересные варианты партнерства.

Я начала изучать китайский язык, очень хочется учить его в Китае, но пока нет такой возможности. Мечтаю разговаривать на нем так же свободно, как и на русском, так что пока учу онлайн. Мне нравится восточная культура. Китай навсегда остался в моем сердце со времен триумфа на Олимпийских Играх в Пекине 2008 года, – сказала Исинбаева. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: OK
logoЕлена Исинбаева
прыжки с шестом
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да уж, это уже геополитика, значит будет возвращаться в Россию - Китай и будет либо в думе, либо в спорте на первых руководящих ролях
Ответ avcgloronalduMU
Мне даже интересно как ты эту логическую цепочку выстроил. Если не лень, распеши пожалуйста, серьезно
Ответ avcgloronalduMU
прочитал твой коммент про НЛО и параллельные миры в Антарктиде, логика теперь понятна, спасибо
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Ко всем новостям
