Замминистра спорта Никитин встретился с послом Франции в России: «Обсудили взаимодействие наших стран в сфере спорта»

Замминистра спорта Никитин провел встречу с послом Франции в России.

Заместитель министра спорта РФ Александр Никитин встретился с послом Франции в России Николя де Ривьером.

«Провели встречу с послом Франции в России Николя де Ривьером.

Обсудили взаимодействие наших стран в сфере спорта. В 2025 году Францию посетили более тысячи российских спортсменов и тренеров, которые приняли участие в соревнованиях по двадцати видам спорта. В России в мероприятиях по линии Министерства спорта за прошлый год приняли участие более тридцати спортсменов и тренеров из Франции.

С октября прошлого года Министерство спорта России продуктивно работает по линии ЮНЕСКО, штаб-квартира которой находится в Париже. В прошлом году Россия избралась в комитет по утверждению проектов Фонда для искоренения допинга в спорте и активно участвует в его работе.

В ходе встречи я напомнил цитату нашего президента Владимира Владимировича Путина: «Спорт должен быть вне политики и объединять людей». Министерство спорта сегодня проводит комплексную работу в вопросе восстановления в правах наших атлетов и всего российского спорта в целом», – написал Никитин.