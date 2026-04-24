Замминистра спорта Никитин встретился с послом Франции в России: «Обсудили взаимодействие наших стран в сфере спорта»

Замминистра спорта Никитин провел встречу с послом Франции в России.

Заместитель министра спорта РФ Александр Никитин встретился с послом Франции в России Николя де Ривьером.

«Провели встречу с послом Франции в России Николя де Ривьером.

Обсудили взаимодействие наших стран в сфере спорта. В 2025 году Францию посетили более тысячи российских спортсменов и тренеров, которые приняли участие в соревнованиях по двадцати видам спорта. В России в мероприятиях по линии Министерства спорта за прошлый год приняли участие более тридцати спортсменов и тренеров из Франции.

С октября прошлого года Министерство спорта России продуктивно работает по линии ЮНЕСКО, штаб-квартира которой находится в Париже. В прошлом году Россия избралась в комитет по утверждению проектов Фонда для искоренения допинга в спорте и активно участвует в его работе.

В ходе встречи я напомнил цитату нашего президента Владимира Владимировича Путина: «Спорт должен быть вне политики и объединять людей». Министерство спорта сегодня проводит комплексную работу в вопросе восстановления в правах наших атлетов и всего российского спорта в целом», – написал Никитин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Александра Никитина
ЮНЕСКО
Александр Никитин
Министерство спорта России
Не понятно =франция официально признана Россией недружественной страной-о каких на хрен взаимодействиях может быть речь- уже начали чинуши жопы лизать буржуям --хамончика с коньячком захотелось
Дипломаты для того и существуют, чтобы общением переводить страны из одной категории в другую.
зам министра спорта чиновник и к дипломатам не имеет отношения-и не его уровень переводить кого и куда-так то дядя -читай постановление ПРФ ОТ 2022Г.Не зная темы не суй свой нос.
Золотые вы люди, Юрий Венедиктович и Виктор Харитонович!
Ясно, что взаимодействие . Наших спортсменов и тренеров за прошлый год побывало во Франции более тысячи, а их спортсменов и тренеров тридцать. Прям рвутся на наши игры.
