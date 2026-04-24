Замминистра спорта Никитин встретился с послом Франции в России: «Обсудили взаимодействие наших стран в сфере спорта»
Заместитель министра спорта РФ Александр Никитин встретился с послом Франции в России Николя де Ривьером.
«Провели встречу с послом Франции в России Николя де Ривьером.
Обсудили взаимодействие наших стран в сфере спорта. В 2025 году Францию посетили более тысячи российских спортсменов и тренеров, которые приняли участие в соревнованиях по двадцати видам спорта. В России в мероприятиях по линии Министерства спорта за прошлый год приняли участие более тридцати спортсменов и тренеров из Франции.
С октября прошлого года Министерство спорта России продуктивно работает по линии ЮНЕСКО, штаб-квартира которой находится в Париже. В прошлом году Россия избралась в комитет по утверждению проектов Фонда для искоренения допинга в спорте и активно участвует в его работе.
В ходе встречи я напомнил цитату нашего президента Владимира Владимировича Путина: «Спорт должен быть вне политики и объединять людей». Министерство спорта сегодня проводит комплексную работу в вопросе восстановления в правах наших атлетов и всего российского спорта в целом», – написал Никитин.