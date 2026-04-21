Усэйн Болт: «Гоут Гоут – огромный талант. Надеюсь, нужные люди направят его и помогут сосредоточиться на легкой атлетике»

Восьмикратный олимпийский чемпион ямаец Усэйн Болт назвал 18-летнего австралийского спринтера Гоута Гоута огромным талантом.

В апреле Гоут установил юниорский мировой рекорд на 200 м (19,67 секунды). Болту принадлежит взрослый рекорд на этой же дистанции (19,19).

«В юном возрасте – я и сам через это прошел – тебя тянет в разные стороны, и ты забываешь о легкой атлетике. Надеюсь, у него (Гоута) есть нужные люди, которые направят его и помогут сосредоточиться на легкой атлетике, потому что все остальное никуда не денется. Но если ты провалишься, тебя забудут.

Помню, что после окончания школы я выходил на соревнования, чувствуя себя на вершине мира, так как побеждал и бегал хорошо. Но потом я не выиграл ни одного забега! Я знаю, что для него это будет открытием и, надеюсь, не расстроит, а мотивирует работать еще больше. Думаю, в первый год ты многому учишься и понимаешь, что нужно делать, чтобы стать лучше.

Он огромный талант. Каждый раз, когда ты выходишь на дорожку, все будут ждать от тебя быстрых секунд, отличного выступления, так что надеюсь, у него есть люди, которые помогут понять, что не каждый день будет удачным», – сказал Болт.