WADA начало расследование в отношении главы РУСАДА Логиновой.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA ) начало расследование в отношении главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероники Логиновой .

Об этом «РБК Спорт» сообщили в пресс-службе WADA.

В феврале The New York Times со ссылкой на источники сообщал , что WADA получило данные о причастности Логиновой к сокрытию результатов допинг-тестов российских спортсменов на Олимпиаде-2014 в Сочи. Еще одним поводом для расследования WADA стала статья The Insider (признано в России иноагентом).

«WADA относится к этим обвинениям очень серьезно и уведомило об этом свой независимый отдел расследований (РРР). С декабря 2025 года независимый отдел расследует еще одно серьезное обвинение, выдвинутое источником против того же лица в РУСАДА.

Поскольку отдел является независимым, руководство WADA не располагает подробной информацией об этом расследовании, которое продолжается. Однако мы будем проинформированы, как только будет получен конкретный результат или когда будут необходимы дальнейшие действия», – сообщили в пресс-службе WADA.

Логинова ранее опровергла информацию из статьи The New York Times и сообщила, что готова подать иск о клевете.