WADA начало расследование в отношении главы РУСАДА Логиновой

WADA начало расследование в отношении главы РУСАДА Логиновой.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало расследование в отношении главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероники Логиновой.

Об этом «РБК Спорт» сообщили в пресс-службе WADA.

В феврале The New York Times со ссылкой на источники сообщал, что WADA получило данные о причастности Логиновой к сокрытию результатов допинг-тестов российских спортсменов на Олимпиаде-2014 в Сочи. Еще одним поводом для расследования WADA стала статья The Insider (признано в России иноагентом).

«WADA относится к этим обвинениям очень серьезно и уведомило об этом свой независимый отдел расследований (РРР). С декабря 2025 года независимый отдел расследует еще одно серьезное обвинение, выдвинутое источником против того же лица в РУСАДА.

Поскольку отдел является независимым, руководство WADA не располагает подробной информацией об этом расследовании, которое продолжается. Однако мы будем проинформированы, как только будет получен конкретный результат или когда будут необходимы дальнейшие действия», – сообщили в пресс-службе WADA.

Логинова ранее опровергла информацию из статьи The New York Times и сообщила, что готова подать иск о клевете.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РБК Спорт
Вероника Логинова
logoWADA
logoРУСАДА
logoдопинг
logoСочи-2014
Только нас стали где-то возвращать и тут опять статейки и ВАДА, совпадение?))
Ответ bedLaM
Только нас стали где-то возвращать и тут опять статейки и ВАДА, совпадение?))
Ответ bedLaM
Только нас стали где-то возвращать и тут опять статейки и ВАДА, совпадение?))
Ну это типично ... Ослабляют удавку , чтобы клиент вздохнул , и смотрят .....
российский спорт возвращается - достаём вада из кармана, чтобы снова выдуманными историями дискредетировать наш спорт. Там же не нужны реальные доказательства - достаточно сказать, что кто-то их русских был замешен и всё, обвинение готово, цель выполнена. С реальным допингом, с реальными гос системами, например в США, где спортсменов просто не тестируют годами, а фарма работает напрямую на допинг, который допингом не считается (только мельдоний есть - страшнейший допинг) - это всё вада не интересно расследовать, а то же они без денег останутся, а их глав потом арестуют. И есть же ещё тут индивиды, что это вада защищает и оправдывает их действия
Ответ MbIp
российский спорт возвращается - достаём вада из кармана, чтобы снова выдуманными историями дискредетировать наш спорт. Там же не нужны реальные доказательства - достаточно сказать, что кто-то их русских был замешен и всё, обвинение готово, цель выполнена. С реальным допингом, с реальными гос системами, например в США, где спортсменов просто не тестируют годами, а фарма работает напрямую на допинг, который допингом не считается (только мельдоний есть - страшнейший допинг) - это всё вада не интересно расследовать, а то же они без денег останутся, а их глав потом арестуют. И есть же ещё тут индивиды, что это вада защищает и оправдывает их действия
Чего это выдуманные? Доклад Шмитта о массовых фальсификациях допинг проб в Сочи 2014, где у одной только Вяльбе в лыжных гонках ТРИ доказанных читера (и австрийский судья CAS, отмазавший остальных, нынче официально в Минспорте) наше правительство официально признало. Грамоту и Орден Григорию Родченкову за успехи в подготовке к ОИ вручило. Неужели Гриша трудился один-одинешенек над столь масштабной государственной программой (с треском провалившейся)🤔
Ответ MbIp
российский спорт возвращается - достаём вада из кармана, чтобы снова выдуманными историями дискредетировать наш спорт. Там же не нужны реальные доказательства - достаточно сказать, что кто-то их русских был замешен и всё, обвинение готово, цель выполнена. С реальным допингом, с реальными гос системами, например в США, где спортсменов просто не тестируют годами, а фарма работает напрямую на допинг, который допингом не считается (только мельдоний есть - страшнейший допинг) - это всё вада не интересно расследовать, а то же они без денег останутся, а их глав потом арестуют. И есть же ещё тут индивиды, что это вада защищает и оправдывает их действия
В США, где «годами не тестировали» спортсменов, глава USADA Трэвис Тайгерт положил 8 лет своей жизни, чтобы разоблачить национального героя Лэнса Армстронга, не сдавшего ни одной положительной пробы, и которого он и уничтожил в итоге. И дело лаборатории BALCO, уничтожившее другую национальную героиню - Мэрион Джонс, было раскручено именно USADA. То ди дело у нас - доказанеые читеры заседают в заксобраниях, руководят министерствами, гордо комментируют на телевидении Олимпиады и Чемпионаты мира! Россия - страна возможностей!👍
А почему сейчас? Ах да, русские же стали появляться с флагом и гимном. Есть еще либеральный глупцы которые веря т, что там на Западе есть честность?))
Ответ Max Madov
А почему сейчас? Ах да, русские же стали появляться с флагом и гимном. Есть еще либеральный глупцы которые веря т, что там на Западе есть честность?))
Они еще гикуда толком и не вернулись, узбагойся
Ответ SophiDemonenok
Они еще гикуда толком и не вернулись, узбагойся
Вернутся, не переживай
Наступил , назовем так, подходящий момент для того, чтобы WADA в очередной раз cтало искать в темной комнате черную кошку, которой там нет.
Ответ Elena Savanuk
Наступил , назовем так, подходящий момент для того, чтобы WADA в очередной раз cтало искать в темной комнате черную кошку, которой там нет.
Ответ *Vladko*
Комментарий скрыт
так весь мир на допинге, а вы все смеетесь))
Своевременно, прямо таки по горячим следам))) Подождали бы еще лет 15-20.
Да уж, никак не хотят пускать Россию на международную арену. Опять в ход пошли скандалы, интриги, расследования. Как бы там не было, но после Олимпиады 2014 прошло уже 12 лет, а мертвеца так и продолжают периодически доставать из могилы. Интересно по допинговым делам есть срок давности или при необходимости их можно вытащить на свет даже через 100 лет?
Ответ Ирина С
Да уж, никак не хотят пускать Россию на международную арену. Опять в ход пошли скандалы, интриги, расследования. Как бы там не было, но после Олимпиады 2014 прошло уже 12 лет, а мертвеца так и продолжают периодически доставать из могилы. Интересно по допинговым делам есть срок давности или при необходимости их можно вытащить на свет даже через 100 лет?
Да и там бы ничего не началось если бы не Крым уверен это всё политическая месть .
Ответ Магомед Абдулмеджидов
Да и там бы ничего не началось если бы не Крым уверен это всё политическая месть .
The insider конечно такой достойный источник информации 🤦‍♀️ в комментариях на спортсе больше адекватности
Ну короче повод будет всегда чтобы отстранить не пустить совсем или без гимна и флага , понятно даже причина не важна , США и в политической военной деятельности и в спортивной нарушает что хочет и этому ВАДА не платит и посылает их нахрен и ничего .
Лизала ваде, занималась дискредитацией российских спортсменов, подмахивала западному сообществу... Но никто не оценил. Потому что предателей нигде не уважают
Ну да как бы сьучайно всплыли данные именно в тот момент когла востановили.
