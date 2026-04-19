  • Ирина Привалова: «Недалек день, когда робот побьет рекорд Болта. Не уверена, что это популяризирует легкую атлетику, меня это даже немного пугает»
Привалова: недалек день, когда робот побьет рекорд Болта на стометровке.

Олимпийская чемпионка, член исполкома Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова считает, что робот сможет побить рекорд Усэйна Болта.

Ранее робот-гуманоид выиграл полумарафон в Пекине, показав время выше мирового человеческого рекорда

«То, что робот сумел побить рекорд человека в одной из дисциплин легкой атлетики, меня не удивляет. Технический прогресс неуклонно идет вперед.

Уверена, недалек тот день, когда робот пробежит быстрее человека в спринте, побьет рекорд Усэйна Болта на стометровке.

Служит ли все это популяризации легкой атлетики? Не уверена, меня это даже немного пугает», – сказала Привалова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Ирина Привалова
Усэйн Болт
рекорды
Бег
ТАСС
Ничего, Ирина, что машина едет быстрее человека, не пугает?
Робот-гуманоид выиграл полумарафон в Пекине, показав время выше мирового человеческого рекорда
