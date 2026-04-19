Ирина Привалова: «Недалек день, когда робот побьет рекорд Болта. Не уверена, что это популяризирует легкую атлетику, меня это даже немного пугает»
Олимпийская чемпионка, член исполкома Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова считает, что робот сможет побить рекорд Усэйна Болта.
Ранее робот-гуманоид выиграл полумарафон в Пекине, показав время выше мирового человеческого рекорда
«То, что робот сумел побить рекорд человека в одной из дисциплин легкой атлетики, меня не удивляет. Технический прогресс неуклонно идет вперед.
Уверена, недалек тот день, когда робот пробежит быстрее человека в спринте, побьет рекорд Усэйна Болта на стометровке.
Служит ли все это популяризации легкой атлетики? Не уверена, меня это даже немного пугает», – сказала Привалова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Ничего, Ирина, что машина едет быстрее человека, не пугает?
