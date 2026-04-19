Робот-гуманоид выиграл полумарафон в Пекине, показав время выше мирового человеческого рекорда

Робот-гуманоид выиграл полумарафон в Пекине, пробежав быстрее мирового рекорда.

В Пекине завершился международный легкоатлетический полумарафон с участием людей и роботов.

Первым финишировал робот-гуманоид «Шаньдянь» («Молния»), он пробежал 21 км за 50 минут 26 секунд. Это превышает мировой человеческий рекорд – 57,20 (установлен Джейкобом Киплимо из Уганды, но еще ожидает ратификации).

Машины преодолели дистанцию вместе с людьми, но по выделенной дорожке. В 2025 году Китайская легкоатлетическая ассоциация присвоила полумарафону официальный статус соревнования с участием искусственного интеллекта. Всего в забеге участвовали около 300 роботов и 12 000 человек.

Среди людей победы одержали китайские спортсмены: Чжао Хайцзе у мужчин (1.07,47) и Ван Цяося у женщин (1.18,60).

Организаторами мероприятия выступили Управление спорта города Пекин совместно с муниципальным ведомством, курирующим вопросы экономики и информатизации, а также комитетом по делам столичной зоны экономического развития.