Робот-гуманоид выиграл полумарафон в Пекине, показав время выше мирового человеческого рекорда

В Пекине завершился международный легкоатлетический полумарафон с участием людей и роботов.

Первым финишировал робот-гуманоид «Шаньдянь» («Молния»), он пробежал 21 км за 50 минут 26 секунд. Это превышает мировой человеческий рекорд – 57,20 (установлен Джейкобом Киплимо из Уганды, но еще ожидает ратификации).

Машины преодолели дистанцию вместе с людьми, но по выделенной дорожке. В 2025 году Китайская легкоатлетическая ассоциация присвоила полумарафону официальный статус соревнования с участием искусственного интеллекта. Всего в забеге участвовали около 300 роботов и 12 000 человек.

Среди людей победы одержали китайские спортсмены: Чжао Хайцзе у мужчин (1.07,47) и Ван Цяося у женщин (1.18,60).

Организаторами мероприятия выступили Управление спорта города Пекин совместно с муниципальным ведомством, курирующим вопросы экономики и информатизации, а также комитетом по делам столичной зоны экономического развития. 

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Теперь от них ещё и не убежишь :((
На Союзных Играх робот Федя всё же даст им *росраться
Ответ Мононим
Потому что главная цель не победа, а участие? 🙂
Ответ Мононим
От смеха
Смертин, снимай маску!
Наверняка использовал запрещенную смазку.
Ответ afil57
Спонсор забега - Durex
Сара Коннор,прости мы все просрали
https://youtube.com/shorts/xJTQ_dHEDFg?is=yABUdBDlE_owxSFb

Робот Молния (Lightning) от Honor выиграл второй полумарафон гуманоидных роботов в Пекине. Более 300 роботов от 100 команд пробежали 21,1 км вместе с 12 000 обычных людей (по отдельным дорожкам).
Результаты, с дистанционным управлением: 48 минут 19 секунд, автономный вариант 50 минут 26 секунд
Это быстрее мирового рекорда среди людей, 57:20 у Якоба Киплимо.
Прогресс огромный: в 2025-м лучший результат был 2 часа 40 минут
Ответ avcgloronalduMU
За год в три раза быстрее
Офигеть
Ответ Mbest77
Многие на старте перегревались, или падали, разбивались
Это самая стабильная модель, если решат сделать ещё технологичнее, то за 20 минут сможет полумарафон пробежать, тут главное сохранить текнику бега. Летать же нельзя
Ну если бы роботы и такую простую задачу, как движение вперед, делали хуже людей, то непонятно было бы зачем они вообще нужны.
Ответ Лужин
Люди?
И восстали машины из пепла ядерного огня
Ответ Андрей Богатырев
Только "...и босстали башины"
Блин, зачем люди это делают? Давайте ещё научите их стрелять и "чуять" человеческую ДНК на большом расстоянии. Интересно, чем же это закончится, да?
Ответ Jauhojarvinousiainen
Фильм Терминатор смотрел?
Ответ Кубок UEFA 2005
Я-то смотрел, а они смотрели?
Опять Сыроежкин балуется
