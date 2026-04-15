  • Колобков об Играх дружбы: «Провести их не позволил МОК. Возможно, кто‑то посчитал, что такие Игры могут быть восприняты как альтернатива Олимпиаде»
35

Колобков об Играх дружбы: «Провести их не позволил МОК. Возможно, кто‑то посчитал, что такие Игры могут быть восприняты как альтернатива Олимпиаде»

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков высказался о поиске новых форматов для российских спортсменов в условиях изоляции.

— Мне кажется, многие спортсмены слишком устали от того, что перспективы возвращения слишком туманны. Отсюда — снижение мотивации.

— Соглашусь, что это сказывается на лидерах, но, если говорить о юниорах, о молодых ребятах, сейчас самое время заняться собственным развитием внутри страны — для этого есть все условия. Понятно, что для Софьи Великой в фехтовании или для Александра Большунова в лыжах выступление внутри России не представляет большого интереса. Единственная мотивация для атлетов такого уровня — это Олимпиада. Никакими деньгами эту мотивацию не подменить.

— Вас, кстати, не ломает, что отсутствие международных стартов у нас стали пытаться компенсировать именно деньгами, выплачивая огромные призовые порой фактически за участие, как это было на Играх БРИКС в мужском синхронном плавании?

— Это все — издержки той ситуации, в которой мы оказались. Возможности участвовать там, где хочется, нам не дают, провести Игры дружбы мы тоже не смогли — не позволил МОК. Возможно, кто‑то из тех, кто принимал решения, посчитал, что такие Игры могут быть восприняты мировой общественностью как некая альтернатива Олимпиаде в Париже. Хотя такая трактовка была, конечно же, сильно надуманной.

Вот и получилось, что единственной возможностью хоть как‑то поднять моральный дух спортсменов и тренеров стали Игры БРИКС. Ну да, мотивация несравнимая, но что‑то нужно было делать, правильно? Проводить какие‑то соревнования, придумывать новые форматы. Другой вопрос — надо отдавать себе отчет, что это не является альтернативой тому, чего мы лишились, вот и вся история, — сказал Колобков.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: RT
Павел Колобков
Игры дружбы
Игры БРИКС
35 комментариев
Так МОК не указ же))))
Вроде как))))
Первые летние Всемиρные игρы дρужбы, которые, согласно решению Πρезиденτа ΡΦ должны пройти в сентябре 2024 года в Москве [cообщение ΤΑCC 16 ноября 2023 года, 11:57 обновлено 12:24]⁉️
Πρезиденτ ΡΦ своё решение не менял‼️❗‼️ какие-то ноунеймы говорили, что игры перенесли на 2025 год...
Наверняка организаторы подняли на этом в разы больше, чем пёς на Объединённом чемпионате России и Украины по футболу, а теперь потихоньку сливаются - оказывается МОК виноват 🤦🏻
Они не дали приехать иностранным спортсменам. Но это нужно иметь смелость признать, да
Подождите. У нас же очень сильная позиция в многополярном мире. Мы диктуем правила и а своей, и в другой полярности. Как так получилось, что мы легли под МОК и не оправдали надежд тысяч спортсменов со всего мира, которые очень хотели приехать к нам на соревнования?
Звонил МОК в администрацию президента, угрожал
Обосрались с лозунгами о суперсоревнованиях, но головушку пытаются гордо держать
Получается, сильные и независимые пляшут под дудку мерзких англосаксов? А как же наши уважаемые партнёры с глобального юга? Почему ничего не сделали с этим?
Ага. И Веселые старты в райцентре Воронежской области тоже МОК запретил, побоявшись конкуренции. А не потому что местный сторож пропил инвентарь ))
Лол, а вот и отмазки пошли
А в СССР провели "Дружба 84".
Фигня была полная
Дык они и задумывались, как альтернатива Олимпиаде
В 1984 г игры провели и МОК не испугались. .
А бабки на игры дружбы уже успели потратиться??)
