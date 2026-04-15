Колобков об Играх дружбы: «Провести их не позволил МОК. Возможно, кто‑то посчитал, что такие Игры могут быть восприняты как альтернатива Олимпиаде»
Бывший министр спорта РФ Павел Колобков высказался о поиске новых форматов для российских спортсменов в условиях изоляции.
— Мне кажется, многие спортсмены слишком устали от того, что перспективы возвращения слишком туманны. Отсюда — снижение мотивации.
— Соглашусь, что это сказывается на лидерах, но, если говорить о юниорах, о молодых ребятах, сейчас самое время заняться собственным развитием внутри страны — для этого есть все условия. Понятно, что для Софьи Великой в фехтовании или для Александра Большунова в лыжах выступление внутри России не представляет большого интереса. Единственная мотивация для атлетов такого уровня — это Олимпиада. Никакими деньгами эту мотивацию не подменить.
— Вас, кстати, не ломает, что отсутствие международных стартов у нас стали пытаться компенсировать именно деньгами, выплачивая огромные призовые порой фактически за участие, как это было на Играх БРИКС в мужском синхронном плавании?
— Это все — издержки той ситуации, в которой мы оказались. Возможности участвовать там, где хочется, нам не дают, провести Игры дружбы мы тоже не смогли — не позволил МОК. Возможно, кто‑то из тех, кто принимал решения, посчитал, что такие Игры могут быть восприняты мировой общественностью как некая альтернатива Олимпиаде в Париже. Хотя такая трактовка была, конечно же, сильно надуманной.
Вот и получилось, что единственной возможностью хоть как‑то поднять моральный дух спортсменов и тренеров стали Игры БРИКС. Ну да, мотивация несравнимая, но что‑то нужно было делать, правильно? Проводить какие‑то соревнования, придумывать новые форматы. Другой вопрос — надо отдавать себе отчет, что это не является альтернативой тому, чего мы лишились, вот и вся история, — сказал Колобков.
Πρезиденτ ΡΦ своё решение не менял‼️❗‼️ какие-то ноунеймы говорили, что игры перенесли на 2025 год...
Наверняка организаторы подняли на этом в разы больше, чем пёς на Объединённом чемпионате России и Украины по футболу, а теперь потихоньку сливаются - оказывается МОК виноват 🤦🏻
Обосрались с лозунгами о суперсоревнованиях, но головушку пытаются гордо держать