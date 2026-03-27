Этап «Бриллиантовой лиги» в Дохе, запланированный на май, может не состояться из-за конфликта на Ближнем Востоке
Этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги» в катарской Дохе может быть отменен или перенесен из-за боевых действий на Ближнем Востоке.
Об этом заявили организаторы соревнований.
«Этап «Бриллиантовой лиги» в Дохе в настоящее время должен состояться в запланированный срок – 8 мая.
Мы продолжаем отслеживать ситуацию в Дохе, действуя в тесной координации с организаторами этапа, Федерацией легкой атлетики Катара, соответствующими органами власти Катара и World Athletics.
Безопасность спортсменов и зрителей является для нас первостепенной задачей, и мы также рассматриваем альтернативные варианты совместно со всеми заинтересованными сторонами.
Окончательное решение будет принято не позднее чем за месяц до запланированной даты», – говорится в сообщении на сайте «Бриллиантовой лиги».