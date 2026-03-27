Глава МОК о запрете трансгендерам участвовать в женских соревнованиях: «Это было моим приоритетом задолго до того, как президент Трамп пошел на второй срок»

Ковентри: позиция Трампа не влияла на запрет трансгендеров в женском спорте.

Глава Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри заявила, что позиция президента США не влияла на МОК в вопросе запрета на участие трансгендеров в женских соревнованиях.

«Это было моим приоритетом еще задолго до того, как президент Трамп пошел на второй срок.

На нас не оказывалось никакого давления с целью принятия каких-либо решений со стороны кого-либо вне олимпийского движения», — заявила Ковентри журналистам.

МОК забанил трансгендеров на Олимпиадах

Дональд Трамп: «Поздравляю МОК с решением запретить мужчинам участвовать в женском спорте. Это происходит только благодаря моему указу»