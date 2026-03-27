  Глава МОК о запрете трансгендерам участвовать в женских соревнованиях: «Это было моим приоритетом задолго до того, как президент Трамп пошел на второй срок»
Глава МОК о запрете трансгендерам участвовать в женских соревнованиях: «Это было моим приоритетом задолго до того, как президент Трамп пошел на второй срок»

Ковентри: позиция Трампа не влияла на запрет трансгендеров в женском спорте.

Глава Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри заявила, что позиция президента США не влияла на МОК в вопросе запрета на участие трансгендеров в женских соревнованиях.

«Это было моим приоритетом еще задолго до того, как президент Трамп пошел на второй срок.

На нас не оказывалось никакого давления с целью принятия каких-либо решений со стороны кого-либо вне олимпийского движения», — заявила Ковентри журналистам.

МОК забанил трансгендеров на Олимпиадах

Дональд Трамп: «Поздравляю МОК с решением запретить мужчинам участвовать в женском спорте. Это происходит только благодаря моему указу»

Опубликовала: Мария Величко
Источник: AP
logoМОК
logoКирсти Ковентри
logoДональд Трамп
Перейти в мессенджер MAX было моим приоритетом задолго до того, как туда стали загонять насильно
Осталось разрешить российским спортсменам соревноваться. Но видимо это не ее приоритет.
Видимо, Ковентри периодически почитывает спортс)). Дала ответ на вчерашние наши комментарии.
Продолжаем сомневаться.....
А участие всех стран с флагом и гимном, значит, не в приоритете у нового главы.
Зачем вообще Ковентри решила ответить на самопиар Трампа?
То есть она наехала на великого президента Трумпа? Смотри, Кирсти, могут и черные вертолеты прилететь...
Материалы по теме
Дональд Трамп: «Поздравляю МОК с решением запретить мужчинам участвовать в женском спорте. Это происходит только благодаря моему указу»
сегодня, 07:19
МОК забанил трансгендеров на Олимпиадах
вчера, 22:45
МОК запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях: «Это было бы несправедливо, а в некоторых видах спорта и небезопасно»
вчера, 13:25
Рекомендуем
Главные новости
Дональд Трамп: «Поздравляю МОК с решением запретить мужчинам участвовать в женском спорте. Это происходит только благодаря моему указу»
сегодня, 07:19
Журова об обсуждении с Конгрессом США допуска России до Игр-2028: «Они заинтересованы, сказали, что проявят максимум возможных сигналов»
сегодня, 06:57
Песков поддержал решение МОК запретить участие трансгендеров в женских соревнованиях
сегодня, 06:55
МОК запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях: «Это было бы несправедливо, а в некоторых видах спорта и небезопасно»
вчера, 13:25
Дегтярев принял участие в мероприятиях ЮНЕСКО в рамках конвенции по борьбе с допингом в Париже
вчера, 12:31
Михаил Дегтярев: «World Athletics рассмотрит вопрос по допуску наших юниоров и юношей на исполкоме в июле»
25 марта, 10:37
World Athletics оставила в силе отстранение россиян: «Нынешние санкции являются адекватными и не нуждаются в замене»
25 марта, 06:15
World Athletics расширила представительство российских спортсменов в международном пуле тестирования с 5 до 39 человек
24 марта, 16:34
Дегтярев о снятии санкций с ВФЛА: «Все дела, связанные с допингом, прекращены. Лед тронулся, основу для атаки на российский спорт мы убираем»
24 марта, 14:26
Ирина Привалова: «Думаю, что не далек тот день, когда мы увидим нашу команду и будем за нее болеть на международных соревнованиях»
24 марта, 12:05
Ко всем новостям
Последние новости
«Это инструмент по встряске системы спортивной подготовки». Дегтярев о перечне базовых видов спорта в России
18 февраля, 11:47
Легкоатлетка Кочанова об Олимпиаде: «Буду очень болеть за наших фигуристов. Надеюсь, их не будут «прижимать» судьи»
4 февраля, 07:13
Ультрамарафонец Константин Горохов скончался в возрасте 76 лет
20 января, 20:46
Глава РУСАДА: «Находимся в постоянном диалоге с WADA. Мы на прямом пути к восстановлению статуса соответствия»
19 ноября 2025, 13:03
РУСАДА с начала 2025 года собрало у спортсменов 8807 проб
8 октября 2025, 13:48
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
18 сентября 2025, 15:35
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
8 сентября 2025, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
22 августа 2025, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
13 августа 2025, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа 2025, 07:36
Рекомендуем