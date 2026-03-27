  • Дональд Трамп: «Поздравляю МОК с решением запретить мужчинам участвовать в женском спорте. Это происходит только благодаря моему указу»
22

Дональд Трамп: «Поздравляю МОК с решением запретить мужчинам участвовать в женском спорте. Это происходит только благодаря моему указу»

Трамп заявил, что МОК забанил трансгендеров в спорте благодаря ему.

Президент США Дональд Трамп считает, что МОК запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях на Олимпиадах благодаря ему. 

«Поздравляю Международный олимпийский комитет с решением запретить мужчинам участвовать в женском спорте.

Это происходит только благодаря моему мощному исполнительному указу в защиту женщин и девочек!» – написал Трамп в соцсети.

Ранее МОК сообщил, что новая политика в отношении трансгендеров будет действовать в том числе на Олимпийских играх-2028 в Лос-Анджелесе.

МОК забанил трансгендеров на Олимпиадах

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Truth Social Трампа
Дональд Трамп: «Поздравляю МОК с тем,что они слушаются моих указов.Пользуясь случаем,объявлю кому-нибудь войну!"
Ответ Сергей Круг
Дональд Трамп: «Поздравляю МОК с тем,что они слушаются моих указов.Пользуясь случаем,объявлю кому-нибудь войну!"
Наоборот, закончил мировую войну с Трансильванией!
Солнце утром тоже благодаря ему поднимается если что
Ответ Maxxx_KST
Солнце утром тоже благодаря ему поднимается если что
Ну перегибать не надо. Всем давно известно, что Солнце благодаря Путину встаёт
Ответ Katerina Sunny
Клоун
Вместо спасибо за сотку за барель. Неблагодарные россияне
Мне кажется что он не очень умный
Да, "Слабоумие и отвага - вот наш девиз", - это точно про Трампа
"Это происходит только благодаря моему мощному исполнительному указу"

Вбей в гугле самый мощный указ там будет ТРАМП
Забавно что ещё полтора года назад даже здесь большинство поддерживало Трампа перед выборами, в основном потому что он типа против так называемой повесточки. А сейчас его поносят едва ли не больше чем Байдена)
Ответ Jefri AG
Забавно что ещё полтора года назад даже здесь большинство поддерживало Трампа перед выборами, в основном потому что он типа против так называемой повесточки. А сейчас его поносят едва ли не больше чем Байдена)
Зачем народу думать. Главное, что две машины теперь на семью 😏
Нормальный же указ! Че вы тут на Донни гоните? Наш друган! И трансов шимит и нефть нашу по сотке сделал! Братюня!
Да чего уж там... Земля вращается исключительно по распоряжению Трампа! 🤦‍♀️
Интересно, Жириновский также себя вел, если бы добрался до власти в России..
