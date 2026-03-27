Дональд Трамп: «Поздравляю МОК с решением запретить мужчинам участвовать в женском спорте. Это происходит только благодаря моему указу»

Трамп заявил, что МОК забанил трансгендеров в спорте благодаря ему.

Президент США Дональд Трамп считает, что МОК запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях на Олимпиадах благодаря ему.

«Поздравляю Международный олимпийский комитет с решением запретить мужчинам участвовать в женском спорте.

Это происходит только благодаря моему мощному исполнительному указу в защиту женщин и девочек!» – написал Трамп в соцсети.

Ранее МОК сообщил, что новая политика в отношении трансгендеров будет действовать в том числе на Олимпийских играх-2028 в Лос-Анджелесе.

