Дональд Трамп: «Поздравляю МОК с решением запретить мужчинам участвовать в женском спорте. Это происходит только благодаря моему указу»
Президент США Дональд Трамп считает, что МОК запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях на Олимпиадах благодаря ему.
«Поздравляю Международный олимпийский комитет с решением запретить мужчинам участвовать в женском спорте.
Это происходит только благодаря моему мощному исполнительному указу в защиту женщин и девочек!» – написал Трамп в соцсети.
Ранее МОК сообщил, что новая политика в отношении трансгендеров будет действовать в том числе на Олимпийских играх-2028 в Лос-Анджелесе.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Truth Social Трампа
