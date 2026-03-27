  • Журова об обсуждении с Конгрессом США допуска России до Игр-2028: «Они заинтересованы, сказали, что проявят максимум возможных сигналов»
Журова об обсуждении с Конгрессом США допуска России до Игр-2028: «Они заинтересованы, сказали, что проявят максимум возможных сигналов»

Журова о допуске России до Олимпиады-2028: в США никто не будет с этим спорить.

Депутат Светлана Журова сообщила, что американские законодатели на встрече с делегацией Госдумы в Вашингтоне выразили готовность содействовать допуску российских спортсменов на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе.

«Мы говорили, что Олимпиада будет в Америке, и неправильно было бы, чтобы россияне, не дай Бог, не принимали участия.

Понятно, что они заинтересованы и очень хотят (участия России). Они сказали, что от себя проявят максимум возможных сигналов.

Я думаю, что там [в США] никто не будет с этим спорить. Потому что это как раз та позитивная повестка, с которой не может быть по-другому», – сказала Журова.

Она добавила, что намерена затронуть этот вопрос и на встречах с представителями администрации США: «Я думаю, если будет возможность, я везде это скажу».

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ТАСС
Что это такое,проявить максимум возможных сигналов?
Ответ Сергей Круг
Что это такое,проявить максимум возможных сигналов?
Типа: кто это такие, Джон?
-Это русские депутаты, сэр!
-Чего им надо?
-Они хотят на какую-нибудь Олимпиаду.
-Пошли им какие-нибудь сигналы!
Ответ Дмитрий Иванов_1116935881
Типа: кто это такие, Джон? -Это русские депутаты, сэр! -Чего им надо? -Они хотят на какую-нибудь Олимпиаду. -Пошли им какие-нибудь сигналы!
Мимо Светиного дома
Я без шуток не хожу
То ей ### в забор просуну,
То сигнал ей проявлю...
Так США друг или враг? Можно выпустить какой-то закон уже наконец по этому поводу и объяснить? Я не понимаю, как относиться в Америке, тут у себя на среднерусской возвышенности.
Виктор Пелевин"Прощальные песни политических пигмеев пиндостана"(2007г)
Съездили. Деньги пропили, проели, а на них можно было не одному операцию дорогостоящую сделать...
Быть колонией США было комфортнее,чем колонией Китая)
Сколько можно быть зависимым от этой страны? Сколько можно облизывать их любые слова и действия? Полная нерешительность, бабло и страх потерять там недвижимость- главные составляющие внешнюю политику РФ
были в наше время политики,примаков развернул свой самолет над антлантикой ,когда сша начили бомбить нащих друзей сербов.
а сейчас все бегут ,как их поманит запада .ни чего их не смущает,ни похижение нашего друга мадуро,ни убйство большого друга россии хаменени 🤡
Ответ фанат спартака с 1967
были в наше время политики,примаков развернул свой самолет над антлантикой ,когда сша начили бомбить нащих друзей сербов. а сейчас все бегут ,как их поманит запада .ни чего их не смущает,ни похижение нашего друга мадуро,ни убйство большого друга россии хаменени 🤡
Самое смешное, что встречались они с фриками из конгресса.
Сейчас в США проводится консервативная конференция(CPAC), весь истеблишмент - там. Видимо депутаты госдумы тоже очень хотели туда попасть, но не вышло. Вот и пришлось встречаться с такими же, которые даже для трампистов слишком фриковатые.
Ходят легенды что президент Обама тоже много сигналов подавал. Чуть ли в каждом подъезде матушки России.
Какой позор .... и продлили санкции еще на год) переговорщики от бога)) сюр какой-то!
