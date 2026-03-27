Журова об обсуждении с Конгрессом США допуска России до Игр-2028: «Они заинтересованы, сказали, что проявят максимум возможных сигналов»
Депутат Светлана Журова сообщила, что американские законодатели на встрече с делегацией Госдумы в Вашингтоне выразили готовность содействовать допуску российских спортсменов на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе.
«Мы говорили, что Олимпиада будет в Америке, и неправильно было бы, чтобы россияне, не дай Бог, не принимали участия.
Понятно, что они заинтересованы и очень хотят (участия России). Они сказали, что от себя проявят максимум возможных сигналов.
Я думаю, что там [в США] никто не будет с этим спорить. Потому что это как раз та позитивная повестка, с которой не может быть по-другому», – сказала Журова.
Она добавила, что намерена затронуть этот вопрос и на встречах с представителями администрации США: «Я думаю, если будет возможность, я везде это скажу».
-Это русские депутаты, сэр!
-Чего им надо?
-Они хотят на какую-нибудь Олимпиаду.
-Пошли им какие-нибудь сигналы!
Сейчас в США проводится консервативная конференция(CPAC), весь истеблишмент - там. Видимо депутаты госдумы тоже очень хотели туда попасть, но не вышло. Вот и пришлось встречаться с такими же, которые даже для трампистов слишком фриковатые.