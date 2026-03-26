МОК запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях: «Это было бы несправедливо, а в некоторых видах спорта и небезопасно»

МОК запретил трансгендерам участвовать в соревнованиях женщин.

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх и всех мероприятиях под эгидой организации.

«Право участия в любых женских соревнованиях на Олимпийских играх или других мероприятиях МОК, включая индивидуальные и командные виды спорта, отныне ограничено биологическими женщинами.

Эта политика, основанная на научных данных и мнении экспертов и вступающая в силу, начиная с Олимпийских игр-2028, направлена на защиту справедливости, безопасности и честности в женской категории. Она не имеет обратной силы и не распространяется на любительский или рекреационный спорт.

Для всех дисциплин, входящих в программу соревнований МОК, включая Олимпийские игры, как в индивидуальных, так и в командных видах спорта право участия в женской категории ограничено биологическими женщинами.

Право участия в женской категории в первую очередь определяется скринингом гена SRY для выявления отсутствия или наличия этого гена. Ни один спортсмен с положительным результатом скрининга не имеет права участвовать в соревнованиях в женской категории на мероприятиях МОК», – говорится в заявлении на сайте организации.

«Как бывшая спортсменка, я глубоко убеждена в праве всех олимпийцев на участие в честных соревнованиях. Политика, которую мы объявили, основана на науке и разработана при участии медицинских экспертов.

На Олимпийских играх даже малейшие различия могут стать решающими между победой и поражением. Поэтому совершенно очевидно, что было бы несправедливо, если бы биологические мужчины соревновались в женской категории. Кроме того, в некоторых видах спорта это было бы просто небезопасно», – заявила глава МОК Кирсти Ковентри.