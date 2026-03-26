  • МОК запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях: «Это было бы несправедливо, а в некоторых видах спорта и небезопасно»
МОК запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях: «Это было бы несправедливо, а в некоторых видах спорта и небезопасно»

МОК запретил трансгендерам участвовать в соревнованиях женщин.

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх и всех мероприятиях под эгидой организации.

«Право участия в любых женских соревнованиях на Олимпийских играх или других мероприятиях МОК, включая индивидуальные и командные виды спорта, отныне ограничено биологическими женщинами.

Эта политика, основанная на научных данных и мнении экспертов и вступающая в силу, начиная с Олимпийских игр-2028, направлена на защиту справедливости, безопасности и честности в женской категории. Она не имеет обратной силы и не распространяется на любительский или рекреационный спорт.

Для всех дисциплин, входящих в программу соревнований МОК, включая Олимпийские игры, как в индивидуальных, так и в командных видах спорта право участия в женской категории ограничено биологическими женщинами.

Право участия в женской категории в первую очередь определяется скринингом гена SRY для выявления отсутствия или наличия этого гена. Ни один спортсмен с положительным результатом скрининга не имеет права участвовать в соревнованиях в женской категории на мероприятиях МОК», – говорится в заявлении на сайте организации.

«Как бывшая спортсменка, я глубоко убеждена в праве всех олимпийцев на участие в честных соревнованиях. Политика, которую мы объявили, основана на науке и разработана при участии медицинских экспертов.

На Олимпийских играх даже малейшие различия могут стать решающими между победой и поражением. Поэтому совершенно очевидно, что было бы несправедливо, если бы биологические мужчины соревновались в женской категории. Кроме того, в некоторых видах спорта это было бы просто небезопасно», – заявила глава МОК Кирсти Ковентри. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: МОК
После указания Трампа, что существует только два гендера, везде начали следовать этому же правилу. Конечно совпадение
Ответ Zhandos Kasymov
Как Вы можете сомневаться в независимости МОКа? Это абсолютно самостоятельная организация 😁
Ответ Zhandos Kasymov
Есть подозрение что это еще боком выйдет.
Когда в США следующего президента выберут, будут опять правила менять? Причем снова - строго научно.
Неужели, а изначально это было непонятно ?
Не МОК а флюгер, куда ветер дует из Вашингтона дует туда и поворачиваются, хоть сейчас бы в правильном направление заклинило
"В 2023 году Хелиф дисквалифицировали на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA) из-за выявленного тестами мужского набора хромосом XY. Тем не менее спортсменку допустили до Олимпиады в Париже. В 1/8 финала в весовой категории до 66 кг ее соперницей стала итальянка Анджела Карини. Бой завершился через 46 секунд после начала. В первом раунде итальянка пропустила два удара в голову, из-за чего у нее отстегнулся шлем и оказался оголен подбородок. После этого Карини остановила поединок, вернулась в свой угол, снялась с боя и покинула ринг в слезах. "
А когда мужик Хелиф вернет золотую медаль, полученную за избиение женщины в поединке???
Ответ Лизавета Анна -Мария
Ещё и к ответственности нужно привлечь всех причастных.
Ответ olvl
Само собой.
Надо как в шахматах - есть женская категория и есть общая категория, где без проблем могут участвовать и мужчины, и женщины, и трансгендеры :)
"Я ненавижу эту эпоху , я ненавижу этих людей , меня от них тошнит. Все фальшиво , все подделка , уважения больше не существует. Никто не выполняет своих обещаний , только деньги имеют значение. Каждый день с утра до вечера мы только и слышим о преступлениях. Я покидаю этот мир без сожалений"
Ален Делон
ну вот...
больше не увидим легально, то как алжирец бьет женщин и становится олимпийским чемпионом
Логичное и адекватное решение - МОК не похож сегодня сам на себя.
Да неужели, а раньше "политика, основанная на научных данных и мнении экспертов" говорила, что важен лишь уровень тестестерона, а гендер- это вообще социальный конструкт.

Интересно, как изменится "политика, основанная на научных данных и мнении экспертов", если президентом США станет демократ?
