Дегтярев принял участие в мероприятиях ЮНЕСКО в рамках конвенции по борьбе с допингом в Париже

Министр спорта Дегтярев принял участие в мероприятиях ЮНЕСКО в Париже.

Министр спорта России, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил, что принимает участие в мероприятиях ЮНЕСКО, посвященных борьбе с допингом в спорте.

«Сегодня работаю в Париже. Наша делегация принимает участие в мероприятиях ЮНЕСКО в рамках конвенции по борьбе с допингом в спорте.

Сегодня в плане – заседание Комитета Фонда для искоренения допинга в спорте (в СМИ этот орган часто называют советом директоров Всемирного антидопингового фонда). В октябре здесь же, в штаб-квартире ЮНЕСКО, Россия была избрана в этот Комитет в результате тяжелых альтернативных выборов.

Заседание созвано для утверждения Операционного плана Фонда на 2026-2027 гг., который принят на 10-й сессии Конференции сторон.

Еще одно важное событие – заседание Бюро 10-й сессии Конференции сторон Конвенции, на котором обсудим текущий статус выполнения решений, принятых по итогам 10-й сессии Конференции сторон, операционную стратегию Фонда, а также усиление возможностей государств-участников.

Мы намерены продолжать активную работу по укреплению авторитета и эффективности Конвенции и Фонда. Настроены на конструктивное взаимодействие с Секретариатом, ведь у нас общая цель – чистый и честный спорт во всем мире», – написал Дегтярев в телеграм-канале.