Дегтярев принял участие в мероприятиях ЮНЕСКО в рамках конвенции по борьбе с допингом в Париже

Министр спорта Дегтярев принял участие в мероприятиях ЮНЕСКО в Париже.

Министр спорта России, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил, что принимает участие в мероприятиях ЮНЕСКО, посвященных борьбе с допингом в спорте. 

«Сегодня работаю в Париже. Наша делегация принимает участие в мероприятиях ЮНЕСКО в рамках конвенции по борьбе с допингом в спорте.

Сегодня в плане – заседание Комитета Фонда для искоренения допинга в спорте (в СМИ этот орган часто называют советом директоров Всемирного антидопингового фонда). В октябре здесь же, в штаб-квартире ЮНЕСКО, Россия была избрана в этот Комитет в результате тяжелых альтернативных выборов.

Заседание созвано для утверждения Операционного плана Фонда на 2026-2027 гг., который принят на 10-й сессии Конференции сторон.

Еще одно важное событие – заседание Бюро 10-й сессии Конференции сторон Конвенции, на котором обсудим текущий статус выполнения решений, принятых по итогам 10-й сессии Конференции сторон, операционную стратегию Фонда, а также усиление возможностей государств-участников.

Мы намерены продолжать активную работу по укреплению авторитета и эффективности Конвенции и Фонда. Настроены на конструктивное взаимодействие с Секретариатом, ведь у нас общая цель – чистый и честный спорт во всем мире», – написал Дегтярев в телеграм-канале. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
Слово Дегтяреву дали на этой конференции или он там просто поприсутствовал?
Скорее всего посидел в зале заседания, погулял по Парижу, заглянул в бутики по просьбе жены, вкусно пообедал и поужинал - пора и честь знать...
Ответ Olga.t
Сидел в бистро, кушал круассан и иногда заглядывал в онлайн.
Какой то очередной шабаш, собраться, вкусно поесть, поулыбаться друг другу, повысить свою значимость. А по итогу и по факту - мыльный пузырь...столько организаций бесполезных, желательно на больших деньгах и отчислениях, и все пляшут под американскую дудку...выдумали красивое слово - допинг и играются...противно уже все это...
Ответ Другой мир
вырвался таки....недаром рвал....)))))))))
А что Валиеву с собой не позвал
А в общем, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже
Нужны — как в русской бане лыжи!

И вот плевал я уже, Ваня, с Эйфелевой башни
На головы беспечных парижан!
Ну хоть в Юнеско пустили и то радость.
МОК запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях: «Это было бы несправедливо, а в некоторых видах спорта и небезопасно»
сегодня, 13:25
Михаил Дегтярев: «World Athletics рассмотрит вопрос по допуску наших юниоров и юношей на исполкоме в июле»
вчера, 10:37
World Athletics оставила в силе отстранение россиян: «Нынешние санкции являются адекватными и не нуждаются в замене»
вчера, 06:15
World Athletics расширила представительство российских спортсменов в международном пуле тестирования с 5 до 39 человек
24 марта, 16:34
Дегтярев о снятии санкций с ВФЛА: «Все дела, связанные с допингом, прекращены. Лед тронулся, основу для атаки на российский спорт мы убираем»
24 марта, 14:26
Ирина Привалова: «Думаю, что не далек тот день, когда мы увидим нашу команду и будем за нее болеть на международных соревнованиях»
24 марта, 12:05
Петр Фрадков: «Продолжаем взаимодействовать с World Athletics по вопросу возвращения российских атлетов, есть позитивные сигналы»
24 марта, 09:56
World Athletics сняла с Всероссийской федерации легкой атлетики санкции, связанные с допингом. Они действовали с 2015 года
24 марта, 08:50
Чемпионат мира в залах. Ходжкинсон, Хантер-Белл, Уолш, Кодери одержали победы, Тентоглу – 6-й, другие результаты
22 марта, 20:53
В России к 2028 году могут внедрить электронные паспорта спортсменов
22 марта, 06:26
«Это инструмент по встряске системы спортивной подготовки». Дегтярев о перечне базовых видов спорта в России
18 февраля, 11:47
Легкоатлетка Кочанова об Олимпиаде: «Буду очень болеть за наших фигуристов. Надеюсь, их не будут «прижимать» судьи»
4 февраля, 07:13
Ультрамарафонец Константин Горохов скончался в возрасте 76 лет
20 января, 20:46
Глава РУСАДА: «Находимся в постоянном диалоге с WADA. Мы на прямом пути к восстановлению статуса соответствия»
19 ноября 2025, 13:03
РУСАДА с начала 2025 года собрало у спортсменов 8807 проб
8 октября 2025, 13:48
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
18 сентября 2025, 15:35
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
8 сентября 2025, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
22 августа 2025, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
13 августа 2025, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа 2025, 07:36
