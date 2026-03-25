Михаил Дегтярев: «World Athletics рассмотрит вопрос по допуску наших юниоров и юношей на исполкоме в июле»

Дегтярев: World Athletics рассмотрит допуск наших юниоров в июле.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев высказался о снятии с допинговых санкций с Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА ).

«Легкая атлетика находится под давлением еще с 2015 года. Были атаки на российский спорт, совершенно некорректные обвинения в поддержке допинга. Вся история, связанная с расследованием, – в ней поставлена точка. World Athletics за подписью президента организации Себастьяна Коу направила решение исполкома. В нем черным по белому написано, что все дела прекращены, и это давление прекратилось, эта страница перевернута.

Наша федерация проделала огромную работу, выполнены все условия, культурные, организационные, вопросы тестирования атлетов, улучшена система управления финансов. Сейчас мы будем вести работу над тем, чтобы вернуться на международные соревнования. Антидопинговый вопрос закрыт раз и навсегда. Работала комиссия, постоянно представитель World Athletics работал в нашей федерации, поэтому вердикт однозначный», – сказал Дегтярев.

«Насколько мы приблизились к стартам международных соревнований, поймем в июле на очередном исполкоме World Athletics, где будет в том числе рассмотрен вопрос по допуску наших юниоров и юношей на основе решения МОК. World Athletics разослала циркуляр, что в Россию ехать можно на соревнования всем. За последние 2 года у нас прошло 10 международных соревнований с участием атлетов из более чем 25 стран», – добавил министр.

