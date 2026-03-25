41

World Athletics оставила в силе отстранение россиян: «Нынешние санкции являются адекватными и не нуждаются в замене»

World Athletics оставила в силе отстранение российских легкоатлетов, несмотря на снятие санкций с Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) за допинг.

Накануне WA полностью восстановила ВФЛА в правах – допинговый бан длился с 2015 года. 

Но российские спортсмены все равно не будут выступать на международных соревнованиях даже в нейтральном статусе.

«Совет World Athletics принял к сведению отчет подразделения по обеспечению честности в легкой атлетике (AIU), в котором говорится, что все условия специальной программы, применимые к ВФЛА, были выполнены к удовлетворению AIU и независимых экспертов, и что ВФЛА теперь превосходит стандарты, первоначально установленные в рамках специальных условий.

Это относится к программе восстановления (статуса ВФЛА) после допинг‑скандала.

Однако санкции, введенные в марте 2022 года из‑за СВО, которые исключают участие спортсменов, официальных лиц и вспомогательный персонал в соревнованиях, остаются в силе.

Совет World Atheltics остается при мнении, что нынешние санкции являются адекватными и не нуждаются в замене, дополнении или изменении, если только нынешняя ситуация существенно не ухудшится или не будет достигнуто мирное соглашение», – сообщили в World Athletics.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
ВФЛА
отстранение и возвращение России
logoсборная России
logoсборная России жен
Политика
logoдопинг
World Athletics (IAAF)
41 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
А по США с Израилем снова мантра, что спорт - это маяк надежды, и их, конечно, отстранять не будут. Так ведь?
Ответ Ебздрогыч
Комментарий скрыт
Ответ NoN
Комментарий скрыт
Минутку, нам годами рассказывали про «мир, основанный на правилах», всё время указывают на другие страны, что там всё хорошо, а когда происходят подобные инциденты, как прямо сейчас на Ближнем Востоке, то сразу говорят, что не нужно обращать внимание. Нет уж, вы либо следуйте своим ранее сказанным словам, либо не нужно учить других жизни.
Лицемеры.
Больше и нечего сказать.
Как там у Дегтярева дела, он же радовался так вчера, а сегодня выясняется, что наши спортсмены все еще не могут участвовать в соревнованиях WA.

Хотя ему скорее всего не до спортсменов, его уже баня заждалась))
Министр спорта в курсе этой вакханалии?
Ответ chance-comer
Они разрешили платить взносы в вада, ничего более
Комментировать только портить, все всё понимают
Спорт это политика это когда надо спорту быть в политике. Классика.
Главное, чтобы маяк надежды горел ярко и освещал путь кому надо и куда положено.
А американцы зато везде побегут)) это другое
В любом случае, хорошо, что добились снятия санкций по допингу. Теперь можно с чистой совестью идти в CIS и выигрывать суд над кохом и его конторкой. После чего, формального повода отстранять наших спортсменов не будет. Суды. Суды.Суды.
А если ухудшится то что? Отмените рекорды Исинбаевой?
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
