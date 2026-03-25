World Athletics оставила в силе отстранение россиян: «Нынешние санкции являются адекватными и не нуждаются в замене»

World Athletics оставила в силе отстранение российских легкоатлетов.

World Athletics оставила в силе отстранение российских легкоатлетов, несмотря на снятие санкций с Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) за допинг.

Накануне WA полностью восстановила ВФЛА в правах – допинговый бан длился с 2015 года.

Но российские спортсмены все равно не будут выступать на международных соревнованиях даже в нейтральном статусе.

«Совет World Athletics принял к сведению отчет подразделения по обеспечению честности в легкой атлетике (AIU), в котором говорится, что все условия специальной программы, применимые к ВФЛА, были выполнены к удовлетворению AIU и независимых экспертов, и что ВФЛА теперь превосходит стандарты, первоначально установленные в рамках специальных условий.

Это относится к программе восстановления (статуса ВФЛА) после допинг‑скандала.

Однако санкции, введенные в марте 2022 года из‑за СВО, которые исключают участие спортсменов, официальных лиц и вспомогательный персонал в соревнованиях, остаются в силе.

Совет World Atheltics остается при мнении, что нынешние санкции являются адекватными и не нуждаются в замене, дополнении или изменении, если только нынешняя ситуация существенно не ухудшится или не будет достигнуто мирное соглашение», – сообщили в World Athletics.

Цифра дня: спустя 10 лет закончен допинг-бан нашей легкой атлетики