World Athletics расширила представительство российских спортсменов в международном пуле тестирования с 5 до 39 человек

Ранее в списках присутствовали только Мария Кочанова, Эльвира Новосельцева, Максим Денисов, Данил Лысенко и Сергей Кожевников.

Журналист Сергей Лисин опубликовал в телеграм-канале список российских легкоатлетов, которых добавили в пул. 

Женщины: Клавдия Афанасьева, Анастасия Григорьева, Виолетта Игнатьева, Рейхан Каграманова, Юлия Караваева, Полина Кнороз, Анастасия Кобылянских, Екатерина Конева, Кристина Любушкина, Валерия Москвитина, Софья Палкина, Мария Прохорец, Елена Соколова, Эмилия Тангара, Полина Ткалич.

Мужчины: Борис Бездольный, Семен Бородаев, Степан Веткин, Алексей Данилов, Максим Денисов, Федор Иванов, Сергей Кожевников, Константин Крылов, Данила Мартынов, Василий Мизинов, Владимир Никитин, Юрий Ожигбесов, Николай Орлов, Валерий Пронкин, Андрей Романов, Илья Телькунов, Ярослав Ткалич, Матвей Тычинкин, Алексей Худяков, Дмитрий Чижиков, Михаил Шмыков.

Сегодня стало известно, что международная федерация сняла с Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), санкции, связанные с допингом, которые действовали с 2015 года. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал «Голый спорт»
Екатерина Конева
Полина Кнороз
Владимир Никитин
Василий Мизинов
Полина Ткалич (Миллер)
Елена Соколова
Почему Иванюка нет? А так все сильнейшие в своих видах, вроде на месте за редкими исключениями
Ответ Михаил Пригода
Макаренко мужа и жены нет
ну видно же, что меньше 40 персон
многих нет
что вы хотите, когда только что было ПЯТЬ персон
