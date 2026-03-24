Дегтярев о снятии санкций с ВФЛА: «Все дела, связанные с допингом, прекращены. Лед тронулся, основу для атаки на российский спорт мы убираем»

Дегтярев о снятии санкций с ВФЛА: лед тронулся, тема допинга закрыта.

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев высказался о том, что World Athletics сняла с Всероссийской федерации легкой атлетики санкции, связанные с допингом.

В 2015 году членство ВФЛА во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) было приостановлено из-за многочисленных допинговых нарушений в российской легкой атлетике.

– Михаил Владимирович, вы сообщили радостную для всех болельщиков новость о том, что Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) сняла все санкции, связанные с допингом. Как это у вас получилось?

– Легкая атлетика находилась под давлением, под санкциями еще с 2015 года. Вы помните начало атаки на российский спорт, совершенно некорректные обвинения государственной системы в поддержке допинга и вся вот эта история, связанная с расследованиями. Вот в ней поставлена точка.

Международная федерация легкой атлетики, за подписью президента этой организации, лорда Себастьяна Коу, направила решение исполкома. В нем черным по белым написано, что все дела связанные с допингом, прекращены. И вот эта база, на основе которой почти десять лет сохранялось давление, закрыта. Эта страница перевернута.

– Вы сообщили, что мы выполнили 34 условия. Что-то многовато, что за условия?

– Наша легкоатлетическая федерация проделала огромную работу. Выполнены все условия – и культурные, и организационные, и вопросы тестирования атлетов, улучшена система управления, финансов. Поэтому эту страницу мы переворачиваем и сейчас будем вести работу над тем, чтобы вернуться на международные старты.

– Когда наши атлеты смогут принять участие в чемпионатах мира и Европы?

– Насколько мы приблизились к стартам на международных соревнованиях, поймем в июле, на очередном исполкоме Всемирной федерации легкой атлетики, где будет, в том числе, рассмотрен вопрос по допуску наших юниоров и юношей на основе решения МОК, которое принял в декабре комитет в Лозанне.

Поэтому процесс идет, лед тронулся, мы основу для атаки на российский спорт убираем. Тема допинга, конечно, в легкой атлетике была самая громкая, кричащая. Все, вопрос закрыт полностью.

– Готовимся к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе по полной?

– Санкции, основанные на решениях МОК по отстранению наших спортсменов в целом, пока сохраняются. Но антидопинговый вопрос закрыт раз и навсегда. Работала комиссия, постоянный представитель Всемирной федерации легкой атлетики работал внутри нашей федерации, видел изменения. И вердикт исполкома однозначный. Тема допинга закрыта, – сказал Дегтярев.

