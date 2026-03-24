  • Дегтярев о снятии санкций с ВФЛА: «Все дела, связанные с допингом, прекращены. Лед тронулся, основу для атаки на российский спорт мы убираем»
Дегтярев о снятии санкций с ВФЛА: «Все дела, связанные с допингом, прекращены. Лед тронулся, основу для атаки на российский спорт мы убираем»

Дегтярев о снятии санкций с ВФЛА: лед тронулся, тема допинга закрыта.

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев высказался о том, что World Athletics сняла с Всероссийской федерации легкой атлетики санкции, связанные с допингом.

В 2015 году членство ВФЛА во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) было приостановлено из-за многочисленных допинговых нарушений в российской легкой атлетике.

– Михаил Владимирович, вы сообщили радостную для всех болельщиков новость о том, что Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) сняла все санкции, связанные с допингом. Как это у вас получилось?

– Легкая атлетика находилась под давлением, под санкциями еще с 2015 года. Вы помните начало атаки на российский спорт, совершенно некорректные обвинения государственной системы в поддержке допинга и вся вот эта история, связанная с расследованиями. Вот в ней поставлена точка.

Международная федерация легкой атлетики, за подписью президента этой организации, лорда Себастьяна Коу, направила решение исполкома. В нем черным по белым написано, что все дела связанные с допингом, прекращены. И вот эта база, на основе которой почти десять лет сохранялось давление, закрыта. Эта страница перевернута. 

– Вы сообщили, что мы выполнили 34 условия. Что-то многовато, что за условия?

– Наша легкоатлетическая федерация проделала огромную работу. Выполнены все условия – и культурные, и организационные, и вопросы тестирования атлетов, улучшена система управления, финансов. Поэтому эту страницу мы переворачиваем и сейчас будем вести работу над тем, чтобы вернуться на международные старты. 

– Когда наши атлеты смогут принять участие в чемпионатах мира и Европы?

– Насколько мы приблизились к стартам на международных соревнованиях, поймем в июле, на очередном исполкоме Всемирной федерации легкой атлетики, где будет, в том числе, рассмотрен вопрос по допуску наших юниоров и юношей на основе решения МОК, которое принял в декабре комитет в Лозанне.

Поэтому процесс идет, лед тронулся, мы основу для атаки на российский спорт убираем. Тема допинга, конечно, в легкой атлетике была самая громкая, кричащая. Все, вопрос закрыт полностью.

– Готовимся к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе по полной?

– Санкции, основанные на решениях МОК по отстранению наших спортсменов в целом, пока сохраняются. Но антидопинговый вопрос закрыт раз и навсегда. Работала комиссия, постоянный представитель Всемирной федерации легкой атлетики работал внутри нашей федерации, видел изменения. И вердикт исполкома однозначный. Тема допинга закрыта, – сказал Дегтярев. 

Цифра дня: спустя 10 лет закончен допинг-бан нашей легкой атлетики

Как же я люблю Мишеньку Дегтярева! Нежно-нежно! А как не любить его, когда он на голубом глазу пытается даже в такой ситуации показать, что санкции сняты благодаря его неустанной деятельности. Хотя всем понятно, что на самом-то деле срок действия принятых санкций истёк, и даже если на месте Мишеньки был пень обожранный, санкции все равно сняли бы в тот же самый день, что и сейчас.
Ответ линия Мажино
Как же я люблю Мишеньку Дегтярева! Нежно-нежно! А как не любить его, когда он на голубом глазу пытается даже в такой ситуации показать, что санкции сняты благодаря его неустанной деятельности. Хотя всем понятно, что на самом-то деле срок действия принятых санкций истёк, и даже если на месте Мишеньки был пень обожранный, санкции все равно сняли бы в тот же самый день, что и сейчас.
Дегтярев может искренне это не понимать. Все таки, он не производит впечатление выдающегося интеллектуала).
Как же я люблю Мишеньку Дегтярева! Нежно-нежно! А как не любить его, когда он на голубом глазу пытается даже в такой ситуации показать, что санкции сняты благодаря его неустанной деятельности. Хотя всем понятно, что на самом-то деле срок действия принятых санкций истёк, и даже если на месте Мишеньки был пень обожранный, санкции все равно сняли бы в тот же самый день, что и сейчас.
Мишенька за это ещё и медаль получит, скриньте.
« раз и навсегда « улыбнуло)
Совершенно необоснованные обвинения, на основании которых мы выполнили 34 условия. Как-то так.
Может я что-то не поняла, но вопрос о допуске спортсменов к МС даже не стоял. Простили прошлые грехи и все.
Может я что-то не поняла, но вопрос о допуске спортсменов к МС даже не стоял. Простили прошлые грехи и все.
Это же банщик и сказал ведь.
Он так говорит, будто они, европейцы, покаялись за неправомерное отстранение.
Может дело в том, что не было системных нарушений (нет спортсменов-нет и нарушений, впрочем) и в дальнейшем их не будет ( по обещаниям)
Обалдеть! А как же показания Родченкова, Степановой и мужа её. Неужели все это было неправдой? Или по истечении 10 лет автоматом не рассматриваются такие дела?
Обалдеть! А как же показания Родченкова, Степановой и мужа её. Неужели все это было неправдой? Или по истечении 10 лет автоматом не рассматриваются такие дела?
Да нет конечно. Просто санкции были введены на совершенно конкретный срок, который истек совершенно независимо то того, хлопал ли Дегтярев себя ушами по щекам или не хлопал. Точно так же, как с олимпийской чемпионки наших сердец Валиевай сняли отстранение по истечению срока, хотя факт кушания клубничного десерта никуда не делся.
