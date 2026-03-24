  • Ирина Привалова: «Думаю, что не далек тот день, когда мы увидим нашу команду и будем за нее болеть на международных соревнованиях»
Привалова: World Athletics нам совершенно нечего предъявить.

Олимпийская чемпионка, член исполкома Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова надеется на скорый допуск россиян к международным соревнованиям.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что World Athletics сняла с ВФЛА санкции, связанные с допингом.

«Официально все санкции были сняты в 2023-м году, а позже наложен трехлетний мониторинг, который сейчас закончился. Было условие, что санкции вернутся, если что-то случится. Но ничего не случилось и окончательно все снято.

Но все упирается еще с 2022 года в другое — в политическую историю.

Это все равно очень позитивный шаг. Им нам совершенно нечего предъявить. Федерация за эти три года проработала на все 10 баллов. Если делать рейтинг федераций, то у нас будет самая лучшая по многим параметрам: проведение соревнований, антидопинговая работа, тестирования и другие моменты. Работа была проделана очень большая.

Я оптимист по натуре, поэтому думаю, что не далек тот день, когда мы увидим нашу команду и будем за нее болеть на международных соревнованиях», — сказала Привалова.

Если говорить про работу федерации, то результаты у них и правда хорошие, вот только возвращаться на международную практически некому, надеюсь для спортсменов это будет хорошая мотивация тренироваться еще больше, Кнороз, Лысенко(могут быть проблемы с допуском), Палкина, Григорьева, Пронкин, Федя Иванов засиделись в России, хотелось бы видеть хотя бы этих спортсменов на международных соревнованиях, а там и Шмыков, и Кочанова, и Кнороз подтянутся, может и Крылов с Даниловым смогут что-то интересное показать
Ответ Михаил Пригода
С возможностью соревноваться с сильнейшими и результаты станут лучше
Всё бы ничего, но наши спортсмены показывают такие результаты, что на международном уровне им делать нечего, за редким исключением.
Ответ igorkuz45
Ну а чего Вы ожидали после десяти лет отсутствия, к сожалению это бесследно не проходит.
