Ирина Привалова: «Думаю, что не далек тот день, когда мы увидим нашу команду и будем за нее болеть на международных соревнованиях»

Привалова: World Athletics нам совершенно нечего предъявить.

Олимпийская чемпионка, член исполкома Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА ) Ирина Привалова надеется на скорый допуск россиян к международным соревнованиям.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что World Athletics сняла с ВФЛА санкции, связанные с допингом.

«Официально все санкции были сняты в 2023-м году, а позже наложен трехлетний мониторинг, который сейчас закончился. Было условие, что санкции вернутся, если что-то случится. Но ничего не случилось и окончательно все снято.

Но все упирается еще с 2022 года в другое — в политическую историю.

Это все равно очень позитивный шаг. Им нам совершенно нечего предъявить. Федерация за эти три года проработала на все 10 баллов. Если делать рейтинг федераций, то у нас будет самая лучшая по многим параметрам: проведение соревнований, антидопинговая работа, тестирования и другие моменты. Работа была проделана очень большая.

Я оптимист по натуре, поэтому думаю, что не далек тот день, когда мы увидим нашу команду и будем за нее болеть на международных соревнованиях», — сказала Привалова.