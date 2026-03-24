Петр Фрадков: «Продолжаем взаимодействовать с World Athletics по вопросу возвращения российских атлетов, есть позитивные сигналы»

Фрадков: продолжаем работу с World Athletics по возвращению россиян.

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА ) Петр Фрадков заявил, что организация продолжает работу по возвращению российских спортсменов на международную арену.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что World Athletics сняла с ВФЛА санкции, связанные с допингом.

«Постоянный и тесный диалог с World Athletics — один из стратегических фокусов команды ВФЛА. Безукоризненное следование всем договоренностям наглядно демонстрирует нашу открытость и готовность к конструктивному сотрудничеству.

Успешное завершение мониторинга отражает фундаментальные изменения в легкой атлетике и соответствие нашего вида спорта лучшим международным практикам.

Мы продолжаем взаимодействовать с World Athletics по вопросу возвращения российских атлетов на мировую арену, есть позитивные сигналы.

Мы исследуем все варианты развития событий и продолжаем разговор с [главой World Athletics ] Себастьяном Коэ по вопросу полного восстановления российских спортсменов», — приводит слова Фрадкова пресс‑служба ВФЛА.