Петр Фрадков: «Продолжаем взаимодействовать с World Athletics по вопросу возвращения российских атлетов, есть позитивные сигналы»
Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков заявил, что организация продолжает работу по возвращению российских спортсменов на международную арену.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что World Athletics сняла с ВФЛА санкции, связанные с допингом.
«Постоянный и тесный диалог с World Athletics — один из стратегических фокусов команды ВФЛА. Безукоризненное следование всем договоренностям наглядно демонстрирует нашу открытость и готовность к конструктивному сотрудничеству.
Успешное завершение мониторинга отражает фундаментальные изменения в легкой атлетике и соответствие нашего вида спорта лучшим международным практикам.
Мы продолжаем взаимодействовать с World Athletics по вопросу возвращения российских атлетов на мировую арену, есть позитивные сигналы.
Мы исследуем все варианты развития событий и продолжаем разговор с [главой World Athletics] Себастьяном Коэ по вопросу полного восстановления российских спортсменов», — приводит слова Фрадкова пресс‑служба ВФЛА.