World Athletics сняла с Всероссийской федерации легкой атлетики санкции, связанные с допингом. Они действовали с 2015 года

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил, что World Athletics сняла с Всероссийской федерации легкой атлетики санкции, связанные с допингом.

В 2015 году членство ВФЛА во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) было приостановлено из-за многочисленных допинговых нарушений в российской легкой атлетике. 

Формальное решение о восстановлении ВФЛА было принято Советом World Athleticsеще в марте 2023 года, но федерация должна была соблюдать особые условия для окончательного снятия надзора. 

«С Всероссийской федерации легкой атлетики сняты все санкции, связанные с допингом. Соответствующее решение принял Совет World Athletics.

ВФЛА прошла трехлетний «карантин» в рамках Программы специальных условий: выполнены все 34 стратегических условия и операционных требования, внедрены новые стандарты управления, перестроена антидопинговая работа, обновлены региональные структуры.

Подразделение по целостности легкой атлетики (AIU) и независимые эксперты отмечали прогресс на протяжении всего периода и поставили итоговую оценку — полное соответствие и превышение заданных стандартов.

Под руководством заместителя председателя Олимпийского комитета России, председателя ВФЛА Петра Фрадкова федерация демонстрирует устойчивое развитие: укреплена управленческая модель, повышена прозрачность, выросла финансовая стабильность, расширена региональная сеть и улучшены показатели антидопингового контроля», – написал Дегтярев.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Михаила Дегтярева
AIU
logoМихаил Дегтярев
ВФЛА
Петр Фрадков
World Athletics (IAAF)
Сколько до следующего бана? Делаем ставки, господа! ;-)
Ответ Алексей Виноградов
Да еще и этот не сняли, отенили только допинговые санкции, отстранение за СВО никуда не делось
Дай бог, чтоб это были реальные действия, а не очередные слова чиновника. Сколько лет наши легкоатлеты терзались. Будем верить!
Интересно,как они могли 3 года сдавать тесты,а лыжники не могли
Пару поколений, наверное, сменилось без международных соревнований. Теперь хоть на коммерческие забеги, надеюсь, начнут попадать.
Ну хотя бы так
Пора Свищева звать !
попахивает враньем
Ответ Ересиарх
Вот и я про тоже. World Athletics уже неоднократно заявляли, что для снятия санкций, связанных с допингом, необходимо восстановление соответствующего статуса РУСАДА.
А пока, как мы знаем, статус РУСАДА не восстановлен, и свет в конце туннеля не просматривается
Ответ AgentSM
да я просто на сайт пошел, не нашел там никаких заявлений. Может будут, может нет, непонятно на что опираются заявления Дегтярева, может его Коу лично информировал :-). Подождем. Но думаю что тупое позорное вранье. Нужно еще понимать что в случае с легкой атлетикой это даже не важно- будет восстановлены в правах Русада и рос. федерация, найдется что то еще, появятся еще какие нибудь требования, высосанные из 21 пальца, поскольку Коу банальный упоротый англосаксонский русофобский черт. Пока он у власти- Россия не будет допущена, это его личная принципиальная позиция. Я бы еще сказал, что он замазанный в коррупции по самое не могу- потому что будучи замом Диака невозможно столько лет было ничего не замечать, а если не замечал, то только банально получая на карман. В том руководстве, в целом, предполагаю, были замазаны все- и если уж реально за получение на карман присели члены президиума ВАДА президент ИААФ Диак и глава еще тогдашнего ИААФовского антидопа то очевидно что это лишь верхушка айсберга. Так просто удобнее- Россия бяка, а мы чистенькие. Ну да, ну да, хехе, знаем, видели.Члены президиума ВАДА Диак, француз и тот же Бессеберг реально сроки получилив том числе и за сокрытие проб, но коррупция и госсистема только в РФ, патамушта безумный Гриша. А ВАДА чистенькая. Понимаем-с. И это я еще по верхам прошелся.
Это всё конечно хорошо, но когда допускать начнут, десять лет уже, сколько поколений спортсменов сменилось.
Ну сняли санкции 🤷🏻‍♂️. И что дальше ? Меня например больше волнует как наших спортсменов будут допускать к международным стартам . А с допусками пока все глухо как в танке .
Материалы по теме
Фрадков о чемпионате России в Южно-Сахалинске: «Это историческое событие. Со всех точек зрения – получилось очень хорошо»
3 марта, 10:47
Глава ВФЛА Фрадков: «Находимся в коммуникации с World Athletics. Надеемся, вопрос нашего возвращения будет рассмотрен на совете организации»
3 марта, 09:09
Фрадков о переносе ЧР на Сахалин: «Решение абсолютно выверенное. Миссия спорта – объединение людей»
8 февраля, 11:03
Рекомендуем
Главные новости
Петр Фрадков: «Продолжаем взаимодействовать с World Athletics по вопросу возвращения российских атлетов, есть позитивные сигналы»
8 минут назад
Чемпионат мира в залах. Ходжкинсон, Хантер-Белл, Уолш, Кодери одержали победы, Тентоглу – 6-й, другие результаты
22 марта, 20:53
В России к 2028 году могут внедрить электронные паспорта спортсменов
22 марта, 06:26
Чемпионат мира в залах. Дюплантис, Дорощук, Батоклетти, Перес Эрнандес, Керр одержали победы, Рохас – 2-я, Альфред – 3-я, другие результаты
21 марта, 21:02
Чемпионат мира в залах. Магучих победила в прыжках в высоту, Джексон – в толкании ядра, Диас Эрнандес – в тройном прыжке, Энтони – в беге на 60 м
20 марта, 21:10
Более 84 млн человек в России занимаются спортом, согласно отчету Минспорта
20 марта, 09:44
Михаил Дегтярев: «Решение МОК по восстановлению Олимпийского комитета России мы ожидаем в ближайшие месяцы»
19 марта, 18:05
Индия в 2028 году примет чемпионат мира по легкой атлетике в помещении, Казахстан – в 2030-м
19 марта, 17:32
WADA перенесло рассмотрение вопроса о введении санкций против чиновников стран-должников до завершения ЧМ-2026 по футболу
19 марта, 14:51
Михаил Дегтярев: «Главным национальным турниром в этом году станет Спартакиада народов России»
18 марта, 15:24
Ко всем новостям
Последние новости
«Это инструмент по встряске системы спортивной подготовки». Дегтярев о перечне базовых видов спорта в России
18 февраля, 11:47
Легкоатлетка Кочанова об Олимпиаде: «Буду очень болеть за наших фигуристов. Надеюсь, их не будут «прижимать» судьи»
4 февраля, 07:13
Ультрамарафонец Константин Горохов скончался в возрасте 76 лет
20 января, 20:46
Глава РУСАДА: «Находимся в постоянном диалоге с WADA. Мы на прямом пути к восстановлению статуса соответствия»
19 ноября 2025, 13:03
РУСАДА с начала 2025 года собрало у спортсменов 8807 проб
8 октября 2025, 13:48
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
18 сентября 2025, 15:35
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
8 сентября 2025, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
22 августа 2025, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
13 августа 2025, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа 2025, 07:36
Рекомендуем