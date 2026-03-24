World Athletics сняла с Всероссийской федерации легкой атлетики санкции, связанные с допингом. Они действовали с 2015 года

Дегтярев сообщил, что с ВФЛА сняты санкции из-за допинга.

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил, что World Athletics сняла с Всероссийской федерации легкой атлетики санкции, связанные с допингом.

В 2015 году членство ВФЛА во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) было приостановлено из-за многочисленных допинговых нарушений в российской легкой атлетике.

Формальное решение о восстановлении ВФЛА было принято Советом World Athleticsеще в марте 2023 года, но федерация должна была соблюдать особые условия для окончательного снятия надзора.

«С Всероссийской федерации легкой атлетики сняты все санкции, связанные с допингом. Соответствующее решение принял Совет World Athletics.

ВФЛА прошла трехлетний «карантин» в рамках Программы специальных условий: выполнены все 34 стратегических условия и операционных требования, внедрены новые стандарты управления, перестроена антидопинговая работа, обновлены региональные структуры.

Подразделение по целостности легкой атлетики (AIU ) и независимые эксперты отмечали прогресс на протяжении всего периода и поставили итоговую оценку — полное соответствие и превышение заданных стандартов.

Под руководством заместителя председателя Олимпийского комитета России, председателя ВФЛА Петра Фрадкова федерация демонстрирует устойчивое развитие: укреплена управленческая модель, повышена прозрачность, выросла финансовая стабильность, расширена региональная сеть и улучшены показатели антидопингового контроля», – написал Дегтярев.