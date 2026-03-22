Чемпионат мира в залах. Тентоглу, Уолш, Холл и Маккартни поборются за медали, разыграют 12 комплектов
Сегодня на чемпионате мира в залах в польской Торуни разыграют 12 комплектов медалей.
Прыжки в длину, женщины
Начало – 12:20
Фавориты: Ларисса Япикино (Италия), Жасмин Мур (США), Агат де Соуза (Португалия), Наталия Линьярес (Колумбия).
Толкание ядра, мужчины
Начало – 13:23
Фавориты: Томас Уолш (Новая Зеландия), Леонардо Фаббри (Италия), Роджер Стин (США), Джордан Гейст (США).
Прыжки с шестом, женщины
Начало – 19:45
Фавориты: Элиза Маккартни (Новая Зеландия), Тина Сутей (Словения), Молли Кодери (Великобритания), Ангелика Мозер (Швейцария), Мари-Жюли Боннен (Франция), Амалия Швабикова (Чехия).
1500 м, мужчины
Начало – 20:38
Фавориты: Исаак Надер (Португалия), Самуэль Чаппл (Нидерланды), Самуэль Пильстрем (Швеция), Федерико Рива (Италия).
Прыжки в длину, мужчины
Начало – 21:12
Фавориты: Милтиадис Тентоглу (Греция), Таджей Гейл (Ямайка), Маттиа Фурлани (Италия), Лиам Эдкок (Австралия), Луво Маньонга (ЮАР).
1500 м, женщины
Начало – 21:22
Фавориты: Джессика Халл (Австралия), Бирке Хайлом (Эфиопия), Джорджия Хантер-Белл (Великобритания).
800 м, мужчины
Начало – 21:38
Фавориты: Элиотт Крестан (Бельгия), Купер Люткенхаус (США), Мохамед Аттауи (Испания).
800 м, женщины
Начало – 21:53
Фавориты: Кили Ходжкинсон (Великобритания), Одри Верро (Швейцария), Эддисон Уайли (США).
800 м, семиборье, женщины
Начало – 22:03
Фавориты: Анна Холл (США), Кейт О’Коннор (Ирландия).
60 м с барьерами, женщины
Начало – 22:13
Фавориты: Дитаджи Камбунджи (Швейцария), Пиа Скшишовская (Польша), Девинн Чарльтон (Багамы).
4х400 м, мужчины
Начало – 22:26
4х400 м, женщины
Начало – 22:47
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское.