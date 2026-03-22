Чемпионат мира в залах. Тентоглу, Уолш, Холл и Маккартни поборются за медали, разыграют 12 комплектов

В Польше пройдет заключительный день чемпионата мира по легкой атлетике в залах.

Сегодня на чемпионате мира в залах в польской Торуни разыграют 12 комплектов медалей. Чемпионат мира в залах Торунь, Польша Прыжки в длину, женщины Начало – 12:20 Фавориты: Ларисса Япикино (Италия), Жасмин Мур (США), Агат де Соуза (Португалия), Наталия Линьярес (Колумбия). Толкание ядра, мужчины Начало – 13:23 Фавориты: Томас Уолш (Новая Зеландия), Леонардо Фаббри (Италия), Роджер Стин (США), Джордан Гейст (США). Прыжки с шестом, женщины Начало – 19:45 Фавориты: Элиза Маккартни (Новая Зеландия), Тина Сутей (Словения), Молли Кодери (Великобритания), Ангелика Мозер (Швейцария), Мари-Жюли Боннен (Франция), Амалия Швабикова (Чехия). 1500 м, мужчины Начало – 20:38 Фавориты: Исаак Надер (Португалия), Самуэль Чаппл (Нидерланды), Самуэль Пильстрем (Швеция), Федерико Рива (Италия). Прыжки в длину, мужчины Начало – 21:12 Фавориты: Милтиадис Тентоглу (Греция), Таджей Гейл (Ямайка), Маттиа Фурлани (Италия), Лиам Эдкок (Австралия), Луво Маньонга (ЮАР). 1500 м, женщины Начало – 21:22 Фавориты: Джессика Халл (Австралия), Бирке Хайлом (Эфиопия), Джорджия Хантер-Белл (Великобритания). 800 м, мужчины Начало – 21:38 Фавориты: Элиотт Крестан (Бельгия), Купер Люткенхаус (США), Мохамед Аттауи (Испания). 800 м, женщины Начало – 21:53 Фавориты: Кили Ходжкинсон (Великобритания), Одри Верро (Швейцария), Эддисон Уайли (США). 800 м, семиборье, женщины Начало – 22:03 Фавориты: Анна Холл (США), Кейт О’Коннор (Ирландия). 60 м с барьерами, женщины Начало – 22:13 Фавориты: Дитаджи Камбунджи (Швейцария), Пиа Скшишовская (Польша), Девинн Чарльтон (Багамы). 4х400 м, мужчины Начало – 22:26 4х400 м, женщины Начало – 22:47 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское. Прямые трансляции – на Okko .