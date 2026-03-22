Чемпионат мира в залах. Тентоглу, Уолш, Холл и Маккартни поборются за медали, разыграют 12 комплектов

В Польше пройдет заключительный день чемпионата мира по легкой атлетике в залах.

Сегодня на чемпионате мира в залах в польской Торуни разыграют 12 комплектов медалей. 

Чемпионат мира в залах

Торунь, Польша

Прыжки в длину, женщины

Начало – 12:20

Фавориты: Ларисса Япикино (Италия), Жасмин Мур (США), Агат де Соуза (Португалия), Наталия Линьярес (Колумбия).

Толкание ядра, мужчины

Начало – 13:23

Фавориты: Томас Уолш (Новая Зеландия), Леонардо Фаббри (Италия), Роджер Стин (США), Джордан Гейст (США).

Прыжки с шестом, женщины

Начало – 19:45

Фавориты: Элиза Маккартни (Новая Зеландия), Тина Сутей (Словения), Молли Кодери (Великобритания), Ангелика Мозер (Швейцария), Мари-Жюли Боннен (Франция), Амалия Швабикова (Чехия).

1500 м, мужчины

Начало – 20:38

Фавориты: Исаак Надер (Португалия), Самуэль Чаппл (Нидерланды), Самуэль Пильстрем (Швеция), Федерико Рива (Италия).

Прыжки в длину, мужчины

Начало – 21:12

Фавориты: Милтиадис Тентоглу (Греция), Таджей Гейл (Ямайка), Маттиа Фурлани (Италия), Лиам Эдкок (Австралия), Луво Маньонга (ЮАР).

1500 м, женщины

Начало – 21:22

Фавориты: Джессика Халл (Австралия), Бирке Хайлом (Эфиопия), Джорджия Хантер-Белл (Великобритания).

800 м, мужчины

Начало – 21:38

Фавориты: Элиотт Крестан (Бельгия), Купер Люткенхаус (США), Мохамед Аттауи (Испания).

800 м, женщины

Начало – 21:53

Фавориты: Кили Ходжкинсон (Великобритания), Одри Верро (Швейцария), Эддисон Уайли (США).

800 м, семиборье, женщины

Начало – 22:03

Фавориты: Анна Холл (США), Кейт О’Коннор (Ирландия).

60 м с барьерами, женщины

Начало – 22:13

Фавориты: Дитаджи Камбунджи (Швейцария), Пиа Скшишовская (Польша), Девинн Чарльтон (Багамы).

4х400 м, мужчины

Начало – 22:26

4х400 м, женщины

Начало – 22:47

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское. Прямые трансляции – на Okko.

Опубликовала: Мария Селенкова
