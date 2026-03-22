В России к 2028 году могут внедрить электронные паспорта спортсменов
В России к 2028 году могут внедрить электронные паспорта спортсменов.
В России могут внедрить электронные паспорта спортсменов к 2028 году. Это следует из документов правительства РФ.
Предполагается, что паспорта позволят сделать спортивную подготовку эффективнее, сохранить здоровье атлетов.
Авторы документов отмечают, что сейчас накапливается все больше знаний о работе человеческого организма в условиях тренировок и соревнований, и это открывает возможности для поиска, отбора, развития талантливых спортсменов. В этом контексте особенно перспективной выглядит цифровизация спортивной подготовки.
Паспорта будут формироваться в информационной системе «Спорт». Это единая цифровая платформа, интегрирующая информацию в области физкультуры и спорта.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Если только внесут эти паспорта в белые списки, пока эти приложения работают. Пока...
А как там будет отмечаться блат?