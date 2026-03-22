В России к 2028 году могут внедрить электронные паспорта спортсменов

В России могут внедрить электронные паспорта спортсменов к 2028 году. Это следует из документов правительства РФ.

Предполагается, что паспорта позволят сделать спортивную подготовку эффективнее, сохранить здоровье атлетов.

Авторы документов отмечают, что сейчас накапливается все больше знаний о работе человеческого организма в условиях тренировок и соревнований, и это открывает возможности для поиска, отбора, развития талантливых спортсменов. В этом контексте особенно перспективной выглядит цифровизация спортивной подготовки.

Паспорта будут формироваться в информационной системе «Спорт». Это единая цифровая платформа, интегрирующая информацию в области физкультуры и спорта.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
какие же фантастические идиоты с якобы важными но бесполезными прожектами
Так интернет уже практически везде лежит.
Если только внесут эти паспорта в белые списки, пока эти приложения работают. Пока...
Почему могут,и внедрять коль заговорили об этом 🤨🤨🤨
И без паспорта спортсмена будут не пускать на стадионы и тренажер залы
Ну не знаю кого там продавать. Во первых талантов мирового уровня типа Овечкина у нас маловато. Во вторых европа не возьмет по политическим причинам. А у китайцев своих достаточно.
Что так скоро?
А как там будет отмечаться блат?
Инициатива исключительно для осваивания нескольких десятков или сотен ярдов приближенными министра
