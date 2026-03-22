Чемпионат мира в залах. Дюплантис, Дорощук, Батоклетти, Перес Эрнандес, Керр одержали победы, Рохас – 2-я, Альфред – 3-я, другие результаты
21 марта на чемпионате мира в залах в польской Торуни разыграли 10 комплектов медалей.
Торунь, Польша
Смешанная эстафета 4x400 м
1. Бельгия – 3.15,60
2. Испания – 3.16,96
3. Польша – 3.17,44
Прыжки в высоту, мужчины
1. Олег Дорощук (Украина) – 2,30
2. Эрик Портильо (Мексика) – 2,30
3. Раймонд Ричардс (Ямайка) – 2,30
3. У Сан Хек (Южная Корея) – 2,30
Прыжки с шестом, мужчины
1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,25
2. Эммануил Каралис (Греция) – 6,05
3. Кертис Маршалл (Австралия) – 6,00
400 м, мужчины
1. Кристофер Моралес Уильямс (Канада) – 44,76
2. Калеб Макрэй (США) – 45,03
3. Джерим Ричардс (Тринидад и Тобаго) – 45,39
3000 м, женщины
1. Надя Баттоклетти (Италия) – 8.57,64
2. Эмили Маккей (США) – 8.58,12
3. Джессика Халл (Австралия) – 8.58,18
3000 м, мужчины
1. Джош Керр (Великобритания) – 7.35,56
2. Коул Хокер (США) – 7.35,70
3. Ян Шруб (Франция) – 7.35,71
Тройной прыжок, женщины
1. Леянис Перес Эрнандес (Куба) – 14,95
2. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 14,86
3. Сали Сарр (Сенегал) – 14,70
400 м, женщины
1. Лурдес Глория Мануэль (Чехия) – 50,76
2. Наталья Буковецкая (Польша) – 50,83
3. Лике Клавер (Нидерланды) – 51,02
60 м c/б, мужчины
1. Якуб Шиманьский (Польша) – 7,40
2. Энрике Льопис (Испания) – 7,42
3. Трей Каннигем (США) – 7,43
60 м, женщины
1. Зайнаб Доссо (Италия) – 7,00
2. Джейшос Сирс (США) – 7,03
3. Жюльен Альфред (Сент-Люсия) – 7,03
Но самая красивая победа - поляка на 60 с барьерами, на глазах у близких.
У Мануэль русская мама, вот как. Надя тоже красотка, оформила первую победу в помещении. Доссо тоже молодец. Итальянцы вообще хорошо выступают, три золота уже.
Ну а Дюплантис - просто с другой планеты.