  Чемпионат мира в залах. Дюплантис, Дорощук, Батоклетти, Перес Эрнандес, Керр одержали победы, Рохас – 2-я, Альфред – 3-я, другие результаты
Чемпионат мира в залах. Дюплантис, Дорощук, Батоклетти, Перес Эрнандес, Керр одержали победы, Рохас – 2-я, Альфред – 3-я, другие результаты

В Польше прошел второй день чемпионата мира по легкой атлетике в помещениях.

21 марта на чемпионате мира в залах в польской Торуни разыграли 10 комплектов медалей. 

Чемпионат мира в залах

Торунь, Польша

Смешанная эстафета 4x400 м

1. Бельгия – 3.15,60

2. Испания – 3.16,96

3. Польша – 3.17,44

Прыжки в высоту, мужчины

1. Олег Дорощук (Украина) – 2,30

2. Эрик Портильо (Мексика) – 2,30

3. Раймонд Ричардс (Ямайка) – 2,30

3. У Сан Хек (Южная Корея) – 2,30

Прыжки с шестом, мужчины

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,25

2. Эммануил Каралис (Греция) – 6,05

3. Кертис Маршалл (Австралия) – 6,00

400 м, мужчины

1. Кристофер Моралес Уильямс (Канада) – 44,76

2. Калеб Макрэй (США) – 45,03

3. Джерим Ричардс (Тринидад и Тобаго) – 45,39

3000 м, женщины

1. Надя Баттоклетти (Италия) – 8.57,64

2. Эмили Маккей (США) – 8.58,12

3. Джессика Халл (Австралия) – 8.58,18

3000 м, мужчины

1. Джош Керр (Великобритания) – 7.35,56

2. Коул Хокер (США) – 7.35,70

3. Ян Шруб (Франция) – 7.35,71

Тройной прыжок, женщины

1. Леянис Перес Эрнандес (Куба) – 14,95

2. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 14,86

3. Сали Сарр (Сенегал) – 14,70

400 м, женщины

1. Лурдес Глория Мануэль (Чехия) – 50,76

2. Наталья Буковецкая (Польша) – 50,83

3. Лике Клавер (Нидерланды) – 51,02

60 м c/б, мужчины

1. Якуб Шиманьский (Польша) – 7,40

2. Энрике Льопис (Испания) – 7,42

3. Трей Каннигем (США) – 7,43

60 м, женщины

1. Зайнаб Доссо (Италия) – 7,00

2. Джейшос Сирс (США) – 7,03

3. Жюльен Альфред (Сент-Люсия) – 7,03

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Американцы, традиционно, всё потеряли на передаче палочки. Но здесь хоть не были виноваты
Ямайцы столько понаделали. Им бы штраф за это еще выписать.
Эхаммер просто монстр.
Но самая красивая победа - поляка на 60 с барьерами, на глазах у близких.
У Мануэль русская мама, вот как. Надя тоже красотка, оформила первую победу в помещении. Доссо тоже молодец. Итальянцы вообще хорошо выступают, три золота уже.
Ну а Дюплантис - просто с другой планеты.
дорощук тоже молодец забыла написать
Я про вчерашние результаты
Рохас не может найти себя прежнюю после травмы. Надеюсь, распрыгается и увидим классные прыжки далеко за 15
Передачу как раз американцы успели сделать. Американку толкнули в спину уже с палочкой.
в прыжках высоту 2.30 бронзовые призёры не взяли
