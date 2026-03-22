Чемпионат мира в залах. Дюплантис, Дорощук, Батоклетти, Перес Эрнандес, Керр одержали победы, Рохас – 2-я, Альфред – 3-я, другие результаты

В Польше прошел второй день чемпионата мира по легкой атлетике в помещениях.

21 марта на чемпионате мира в залах в польской Торуни разыграли 10 комплектов медалей. Чемпионат мира в залах Торунь, Польша Смешанная эстафета 4x400 м 1. Бельгия – 3.15,60 2. Испания – 3.16,96 3. Польша – 3.17,44 Прыжки в высоту, мужчины 1. Олег Дорощук (Украина) – 2,30 2. Эрик Портильо (Мексика) – 2,30 3. Раймонд Ричардс (Ямайка) – 2,30 3. У Сан Хек (Южная Корея) – 2,30 Прыжки с шестом, мужчины 1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,25 2. Эммануил Каралис (Греция) – 6,05 3. Кертис Маршалл (Австралия) – 6,00 400 м, мужчины 1. Кристофер Моралес Уильямс (Канада) – 44,76 2. Калеб Макрэй (США) – 45,03 3. Джерим Ричардс (Тринидад и Тобаго) – 45,39 3000 м, женщины 1. Надя Баттоклетти (Италия) – 8.57,64 2. Эмили Маккей (США) – 8.58,12 3. Джессика Халл (Австралия) – 8.58,18 3000 м, мужчины 1. Джош Керр (Великобритания) – 7.35,56 2. Коул Хокер (США) – 7.35,70 3. Ян Шруб (Франция) – 7.35,71 Тройной прыжок, женщины 1. Леянис Перес Эрнандес (Куба) – 14,95 2. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 14,86 3. Сали Сарр (Сенегал) – 14,70 400 м, женщины 1. Лурдес Глория Мануэль (Чехия) – 50,76 2. Наталья Буковецкая (Польша) – 50,83 3. Лике Клавер (Нидерланды) – 51,02 60 м c/б, мужчины 1. Якуб Шиманьский (Польша) – 7,40 2. Энрике Льопис (Испания) – 7,42 3. Трей Каннигем (США) – 7,43 60 м, женщины 1. Зайнаб Доссо (Италия) – 7,00 2. Джейшос Сирс (США) – 7,03 3. Жюльен Альфред (Сент-Люсия) – 7,03