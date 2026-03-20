Более 84 млн человек в России занимаются спортом, согласно отчету Минспорта

Отчет Минспорта: более 84 млн человек в России занимаются спортом.

84 169 943 человек в России занимаются спортом, это 62,6% населения в возрасте от 3 до 79 лет.

Данные приводятся в статистическом отчете Министерства спорта РФ за 2025 год.

По сравнению с 2024-м количество занимающихся спортом выросло на 3,688 млн.

Спортом в России занимается 84 млн человек, за год +585 тысяч бодибилдеров – новые подсчеты Минспорта

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
массовый спорт
Министерство спорта России
Вышел Вася на крыльцо, почесал свое яйцо и чиновник из минспорта засчитал как матч за Порту.
Сунул руку - нет яйца, так и ####### с крыльца. Прыжки с вышки.
Пойду сплаваю до КБ возьму пару гантелей
Понимаю что мой пример нерелевантен. Но я работаю на предприятии где около 350 человек суммарно по всем должностям и отделам. И нет, там по работникам средний возраст не вчерашние школьники, но и не пенсы. В среднем людям от 25 до 40 лет.
Из всех 350 человек спортом занимается человек 5-6 от силы. Ну и ещё и летом дополнительно человек 5-7 на работу ИНОГДА приезжает на велосипеде.

Так что массовостью мягко говоря и не пахнет)
Прыгнула в постель к соседу - легкоатлетка
А уже вместе вы проходите ультрамарафон)
Есть большие сомнения, что столько людей вообще находится на территории России.
🤡
А какая сумма премий за эту липу?
Дошёл до работы - спортивная ходьба
Постоял в пробках - гонщик
Вышел из дома на Камчатке - ски-альпинизм
Проблема этих отчётов: если я хожу на плавание и в тренажерный зал, то это 2 человека занимаются спортом. В списках от учреждений нет фамилий, только количество. И уже Минспорта их просто суммирует.
Помню как однажды посчитали, что количество подростков занимающихся спортом больше чем самих подростков в этом возрасте.
И ведь не проверишь
Нормально они стату подгоняют.Если хотя бы миллионов 15-20 занимается-уже хорошо.
