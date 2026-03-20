  • Чемпионат мира в залах. Магучих победила в прыжках в высоту, женщины разыграют медали в толкании ядра, мужчины – в беге на 60 м и тройном прыжке
Чемпионат мира в залах. Магучих победила в прыжках в высоту, женщины разыграют медали в толкании ядра, мужчины – в беге на 60 м и тройном прыжке

В Польше стартовал чемпионат мира по легкой атлетике в помещении.

20 марта на чемпионате мира в залах в польской Торуни разыграют четыре комплекта медалей.

Чемпионат мира в залах

Торунь, Польша

Прыжки в высоту, женщины

1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,01

2. Юлия Левченко (Украина) – 1,99

2. Ангелина Топич (Сербия) – 1,99

2. Никола Олислагерс (Австралия) – 1,99

Ядро, женщины

20:10

Фавориты: Джессика Схилдер (Нидерланды), Чейз Джексон (США), Йемиси Огунлейе (Германия), Сара Миттон (Канада), Йоринде ван Клинкен (Нидерланды)

Тройной прыжок, мужчины

21:35

Фавориты: Яссер Трики (Алжир), Джордан Скотт (Ямайка), Лазаро Мартинес (Куба), Энди Диас Эрнандес (Италия)

60 м, мужчины

23:22 (квалификация – в 12:05, полуфиналы – 22:16)

Фавориты: Кишан Томпсон (Ямайка), Брайан Левелл (Ямайка), Трэйвон Бромелл (США), Аким Блейк (Ямайка)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет Okko.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Сборная США приехала?
Сборная США приехала?
Приехала, а почему она не должна приезжать? Её не отстранили
Приехала, а почему она не должна приезжать? Её не отстранили
Почему не отстранили, как сборную страны агрессора, к тому же нарушевшей олимпийское перемирие? А ещё США не платят взносы в МОК и в WADA.
ровно 20 лет назад такой же ЧМ проходил в Москве
