Чемпионат мира в залах. Магучих победила в прыжках в высоту, женщины разыграют медали в толкании ядра, мужчины – в беге на 60 м и тройном прыжке
20 марта на чемпионате мира в залах в польской Торуни разыграют четыре комплекта медалей.
Торунь, Польша
Прыжки в высоту, женщины
1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,01
2. Юлия Левченко (Украина) – 1,99
2. Ангелина Топич (Сербия) – 1,99
2. Никола Олислагерс (Австралия) – 1,99
Ядро, женщины
20:10
Фавориты: Джессика Схилдер (Нидерланды), Чейз Джексон (США), Йемиси Огунлейе (Германия), Сара Миттон (Канада), Йоринде ван Клинкен (Нидерланды)
Тройной прыжок, мужчины
21:35
Фавориты: Яссер Трики (Алжир), Джордан Скотт (Ямайка), Лазаро Мартинес (Куба), Энди Диас Эрнандес (Италия)
60 м, мужчины
23:22 (квалификация – в 12:05, полуфиналы – 22:16)
Фавориты: Кишан Томпсон (Ямайка), Брайан Левелл (Ямайка), Трэйвон Бромелл (США), Аким Блейк (Ямайка)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет Okko.