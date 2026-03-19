WADA перенесло рассмотрение вопроса о введении санкций против чиновников стран-должников до завершения ЧМ-2026 по футболу

WADA отложило санкции против чиновников стран-должников до завершения ЧМ-2026.

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение перенести рассмотрение вопроса о введении ограничительных мер в отношении государственных чиновников тех стран, которые систематически не выплачивают обязательные членские взносы.

Обсуждение данной инициативы возобновится в сентябре 2026 года, что позволяет избежать прямого дипломатического столкновения с руководством США в период проведения ЧМ-2026 по футболу.

США приостановили выплаты в бюджет WADA в 2023 году. Суммарный объем удержанных средств за 2024 и 2025 годы (периоды администраций Дональда Трампа и Джо Байдена) составил 7,3 млн долларов.

Согласно проекту документа, представители правительств стран-должников могут быть лишены права посещать крупнейшие международные соревнования. В случае принятия регламента в текущем виде под угрозой запрета на посещение Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе могут оказаться президент Дональд Трамп и члены Конгресса США.

В руководстве WADA существуют внутренние разногласия относительно применения новых правил. Несмотря на заявления пресс-службы о том, что нормы не будут иметь обратной силы и не затронут Игры в Лос-Анджелесе-2028 и Солт-Лейк-Сити-2034, в официальном тексте предложения такие гарантии на данный момент отсутствуют.

Генеральный директор WADA Оливье Ниггли подчеркнул, что добровольный отказ правительств от финансирования по политическим мотивам подрывает стабильность мировой антидопинговой системы. По его словам, нестабильный бюджет ставит под удар в первую очередь «чистых» спортсменов по всему миру.

Любое решение Исполнительного комитета должно пройти процедуру ратификации Советом учредителей WADA. Ближайшее плановое заседание Совета намечено на ноябрь 2026 года, однако уставом предусмотрена возможность созыва внеочередной встречи для ускорения процесса.