WADA перенесло рассмотрение вопроса о введении санкций против чиновников стран-должников до завершения ЧМ-2026 по футболу
Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение перенести рассмотрение вопроса о введении ограничительных мер в отношении государственных чиновников тех стран, которые систематически не выплачивают обязательные членские взносы.
Обсуждение данной инициативы возобновится в сентябре 2026 года, что позволяет избежать прямого дипломатического столкновения с руководством США в период проведения ЧМ-2026 по футболу.
США приостановили выплаты в бюджет WADA в 2023 году. Суммарный объем удержанных средств за 2024 и 2025 годы (периоды администраций Дональда Трампа и Джо Байдена) составил 7,3 млн долларов.
Согласно проекту документа, представители правительств стран-должников могут быть лишены права посещать крупнейшие международные соревнования. В случае принятия регламента в текущем виде под угрозой запрета на посещение Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе могут оказаться президент Дональд Трамп и члены Конгресса США.
В руководстве WADA существуют внутренние разногласия относительно применения новых правил. Несмотря на заявления пресс-службы о том, что нормы не будут иметь обратной силы и не затронут Игры в Лос-Анджелесе-2028 и Солт-Лейк-Сити-2034, в официальном тексте предложения такие гарантии на данный момент отсутствуют.
Генеральный директор WADA Оливье Ниггли подчеркнул, что добровольный отказ правительств от финансирования по политическим мотивам подрывает стабильность мировой антидопинговой системы. По его словам, нестабильный бюджет ставит под удар в первую очередь «чистых» спортсменов по всему миру.
Любое решение Исполнительного комитета должно пройти процедуру ратификации Советом учредителей WADA. Ближайшее плановое заседание Совета намечено на ноябрь 2026 года, однако уставом предусмотрена возможность созыва внеочередной встречи для ускорения процесса.
Ведь неинтересно, когда пробежал быстрее всех и чемпион. Вот через пару месяцев и узнаем, что самым быстрым на самом деле был чувак с пятым результатом :)
США становится чемпионом мира по футболу в 2026 году.
После окончания ЧМ-26 товарищи из ВАДА садятся в круг и лишают США это титула в пользу проигравшего в финале условного Сенегала из-за задолженности.
Вопрос.
Через сколько секунд появится твиттер Трампа о том, что режим Сенегала автократический и США их уже победили, президент украден, премьер-министр уничтожен со всей семьей, что руководители ВАДА = террористы, а в их дома уже влетели израильские ракеты, а те, кто принимал решение против США - это аборигены с острова Эпштейна и всем 60 пожизненных сроков в Гуантанамо?
Весёлый мир, я чувствую, оставим другим поколениям. Одно радует, про Россию, наблюдаемый, старается высказываться осторожно.
И, так, на всяких случай, граждане островных государств (Мадагаскар, Великобритания, Новая Зеландия, Исландия и пр.), будьте бдительны, почему-то острова привлекают США. Гренландия.. Харк...
"А как было в прошлый раз?"
"Так и не отдали..."