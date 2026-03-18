Михаил Дегтярев: «Главным национальным турниром в этом году станет Спартакиада народов России»

Дегтярев: главным национальным турниром в этом году станет Спартакиада.

Министр спорта, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что главным национальным турниром в 2026 году станет Спартакиада народов России среди сильнейших спортсменов.

«Главным национальным турниром в этом году станет Спартакиада народов России среди сильнейших спортсменов, которая пройдет в августе и в сентябре в семи регионах России по идентичной Олимпийским играм в Лос-Анджелесе 2028 года программе.

Это будет первая пристрелка к Играм-2028 и начало отбора в олимпийскую сборную», – сказал Дегтярев.