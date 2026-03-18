Победительница первенства России в прыжках с шестом Казанова уехала на учебу в США

20-летняя прыгунья с шестом Казанова уехала учиться в США.

Победительница первенства России в прыжках с шестом Софья Казанова уехала на учебу в США.

Об этом сообщил тренер спортсменки Сергей Грипич.

«Софья уехала в США, они вместе с родителями приняли такое решение, а меня поставили перед фактом. Я даже не знаю, где конкретно она учится, они в одно место собирались ехать, но потом переоформили документы в другое.

Не скажу, что после переезда мы с ней поддерживаем постоянную связь, но она меня поздравила с днем рождения».

После окончания сессии планирует приехать на каникулы в Россию и выступать здесь на соревнованиях. У меня уже был разговор с ее отцом на эту тему», – сказал Грипич.

Казанова – победительница первенства России 2024 года, тогда она показала результат 4,10 метра.

28 февраля на турнире в Рино (штат Невада) Казанова стала седьмой с результатом 3,99 метра.