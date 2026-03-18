  • «Сейчас все идет в прорисовке. Это пока коммерческая тайна». В Bosco рассказали о разработке формы сборной России на Олимпиаду-2028
«Сейчас все идет в прорисовке. Это пока коммерческая тайна». В Bosco рассказали о разработке формы сборной России на Олимпиаду-2028

Компания Bosco рассказала о разработке формы сборной России для летней Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.

«Сейчас все идет в прорисовке. Это пока коммерческая тайна. Самое главное, что мы рассчитываем участвовать в этой Олимпиаде и, конечно, в нашей экипировке. С флагом России.

Мы думаем, что в течении 2026-2027 годов мы будем плотно работать над этой коллекцией. Текущая экипировка спортсменов будет именно такой, как она представлена сейчас. И, конечно, к 2028 году будет обновление коллекции, возможно, уже с мотивами того, что уже полюбится и самим спортсменам, и нашим покупателям. Будет воплощено все лучшее», – рассказала исполнительный директор «Мануфактуры Bosco» Юлия Демидова.

В январе 2026 года Олимпийский комитет России (ОКР) и Bosco di Ciliegi заключили соглашение о поставке формы для сборных России. Соглашение рассчитано на два олимпийских цикла.

Российские паралимпийцы выступали в Милане-2026 в форме от Bosco.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: РИА Новости
logoОлимпийская сборная России
logoЛос-Анджелес-2028
BoscoSport
