  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  Дегтярев о деньгах от букмекеров: «За 2022-2024 года более 70 млрд практически из космоса упали и растеклись по счетам федераций по видам спорта»
54

Дегтярев о деньгах от букмекеров: «За 2022-2024 года более 70 млрд практически из космоса упали и растеклись по счетам федераций по видам спорта»

– Вы уже сказали про Российский спортивный фонд. Давайте поговорим подробнее, это все же ключевая реформа, затеянная вами. Первая заявочная кампания на финансирование из РСФ завершилась – распределяется 12 млрд руб. Сколько заявок подано и на что просят?

– Начнем с исторической справки. А то очень много инфошума вокруг. Существенные букмекерские деньги появились в федерациях и лигах в 2022 г., когда система учета ставок разогналась, набрала компетенции, большие потоки были выведены из тени. За что спасибо Умару Кремлеву и его команде. Работа проделана большая и сложная.

Итого за 2022-2024 гг. немногим более 70 млрд практически из космоса упали и растеклись по счетам федераций по видам спорта. До 2022 г. их в спорте не было в принципе. Однако спорт существовал и развивался. Весьма устойчиво и спокойно.

Привели ли эти 70 млрд в 2022–2024 гг. к прорывным результатам? Вопрос риторический. Можно ли было проконтролировать Минспорту их расходование? Нет.

В середине 2025 г. по поручению президента принят закон о Спортивном фонде. Не вдаваясь в казуистику, главная цель – на конкурсной основе и под отчет выделять средства федерациям. Главное тут даже не про конкурс, а про «под отчет».

Юридически обязывающее соглашение фонда с каждой федерацией, победившей в конкурсе, – это главный документ. Там зашиты все цели, задачи, календарь, деньги и система отчетности. Так же как с соглашениями между любым министерством и регионом на субсидию – цель, предмет, сроки, ответственность.

Теперь о конкурсе. Первый – самый сложный круг – все общероссийские федерации. И олимпийские, и неолимпийские. Заявок подали на 32 млрд руб. Фонд планирует опубликовать данные по заявочной кампании. Там будут цифры, сколько федерации получали транзитом в 2024 г. 2025 год нерелевантный, потому что на полгода там остановились выплаты по транзитам.

Затем будет столбец по заявке на 2026 г. И финальные цифры, одобренные экспертным советом, правлением и утвержденные попечительским советом фонда ассигнования. И из этих данных будут понятны тренды, причинно-следственные связи, последствия, в том числе смены руководства федераций и их объединения.

Когда вы будете анализировать эти данные, вы увидите, что некоторые федерации, условно, «съели» в 2024 г. 100 руб., а в этом подали заявку только на 10 руб., а получили вообще лишь 5 руб. А другие получали 100 руб., заявились на 200 руб., а получили 150 руб.

И как раз первый случай говорит о том, что у федерации нет ни подтверждающих документов, ни календаря, ни резерва, ни географии, ни специалистов. А второй пример говорит о том, что есть и специалисты, и календарь, и резерв, и желание.

Теперь о номинантах. На первый конкурс подались 100 федераций. Среди получателей после отбора – 29 общероссийских по летним олимпийским видам спорта, 12 – по зимним олимпийским, 5 – по пара- и сурдлимпийским и 47 – по неолимпийским. Сейчас заключаются юридически обязывающие соглашения, и фонд готов немедленно раскассироваться.

В деньгах расклад выглядит так: олимпийские федерации получат 10,1 млрд, неолимпийские – 1,1 млрд, а пять федераций для людей с безграничными возможностями – около 800 млн.

– На какой срок они получают средства?

– На год. Сразу могу сказать, что мы на попечительском совете предварительно дали поручение администрации фонда подготовить второй конкурс целевой – исходя из программы Олимпиады в Лос-Анджелесе и третий конкурс для олимпийских федераций для поддержки программ развития видов спорта. Ожидаем, что мы эти два конкурса объявим в апреле, после того как правление фонда подготовит предложение. Будет дополнительно распределено не менее 5 млрд руб.

В ближайшее время администрация фонда начнет встречи с менеджерами олимпийских федераций для помощи в подготовке заявок. Фонд будет разъяснять федерациям слабые места уже исходя из их первой заявочной кампании. Процесс носит экспериментальный характер, такого же никогда не было.

Кстати, сейчас на горизонте появилось много разных помощников, которые предлагают, как усовершенствовать работу фонда, помочь фонду. Подставить хотят плечо.

– Деньгами помочь, я надеюсь.

– Нет, многие хотят помочь справедливо распределять. Тут как у Булгакова, «квартирный вопрос испортил москвичей». У нас есть четкие, в законе оговоренные правила, получатели и программа утверждена попечительским советом, согласована правительством России. Мы действуем в рамках нормативной документации. Что-то усовершенствовать можно только после того, как хотя бы минимум год фонд проедет по этим рельсам. 

Напомню, что за основу архитектуры нормативной базы РСФ взят Российский научный фонд (РНФ), который в 2014 г. был утвержден законом, так же как РСФ. Я, кстати, 10 лет был членом попечительского совета РНФ, лично участвовал во всех заседаниях и погружен в эту тематику.

А контроль в фонде в сравнении с абсолютно бесконтрольными 2022–2023 гг. вольницы многоступенчатый. Предусмотрено банковско-экспертное сопровождение всех транзакций в крупном госбанке. Ревизионная комиссия внутри фонда работает, ее возглавляет чиновник Минфина. Счетная палата имеет возможность проверять. Попечительский совет, экспертный совет, – рассказал Дегтярев.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Ведомости
Букмекеры
Российский спортивный фонд
Михаил Дегтярев
деньги
54 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Космос этот - сломанные судьбы, семьи и жизни людей.
Ответ I Shi3
Точно, про налоги от сигарет и алко так не скажет. А по сути, лудомания еще и похуже будет.
Ответ I Shi3
так зачем они играют?
Чтобы получать бОльшие деньги от буков, необходимо стимулировать людей делать ставки. Иначе никак. Про какой космос речь? Все эти деньги от граждан РФ. А борьба государства с лудоманией это фикция. Если доходы от буков растут, значит и ставок больше. По-другому не получается.
Ответ Melnikov1968
И реклама отовсюду прет. В том числе и на данном сайте. Уже и не знаешь, как пальцем тыкнуть, чтобы реклама бука не открылась.
Ответ DimBr
Реклама это вообще отдельный разговор. Отменили же в свое время рекламу пива, табака.
"А контроль в фонде в сравнении с абсолютно бесконтрольными 2022–2023 гг. вольницы многоступенчатый. "
Пройдут годы и сменщик Дегтярева расскажет про контроль и в какой космос улетают деньги.
Ответ Katerina Sunny
"за 2022-2024 гг. немногим более 70 млрд практически из космоса упали и растеклись по счетам федераций по видам спорта"
А должны были растечься по МОИМ счетам"!!! - возмущенно заявил минспорта Дягтерев.
: )
Ответ Katerina Sunny
Вопрос в том, что контроль со стороны минспорта этих денег и не предусматривался. А не то что он должен был быть, но не контролировали
На этих деньгах если не кровь, то мног слез и семейных драмм. Я лично знаю людей которые из дома тащут все как наркоманы. Лишь бы ставку сделать...
Видал я этих бедолаг-космонавтов
Деньги упали с космоса...в карманы чиновников ,и опустошили карманы народа. Мистика какая-то, сказал Дягтерев потирая руки.
Статья 227 Гражданского кодекса РФ. Согласно закону, любая находка, включая денежные средства, считается чужим имуществом, на которое у нашедшего не возникает права собственности в момент обнаружения.
Растеклись по чьим-то карманам!
А сколько их растеклось по различным карманам взамен на отчёты о 93 % населения, занимающегося спортом.
Из космоса? Из бюджета - это тоже, видимо, из космоса. А граждане, которые оплачивают весь этот банкет - инопланетяне
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
